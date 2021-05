NEOS Penzing zur Neuordung der Parkraumbewirtschaftung

Wien (OTS) - NEOS Penzing begrüßt zur heutigen Aussendung von Frau BV Michaela Schüchner bzgl. Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung, ihre Feststellung, dass es notwendig sein wird, die Besonderheiten von Penzing zu berücksichtigen. Dort wo ein enges, bergiges Straßennetz existiert, ist einerseits das Parken für die ansässige Bevölkerung ohnehin schon jetzt sehr schwierig und andererseits das Einpendeln in keiner Weise attraktiv und daher auch kein Problem. Als Beispiele hierfür seien der Wolfersberg, der Cordon, die Edenstrasse oder die Wurzbachtalgasse genannt. Wichtig für uns NEOS ist jedenfalls die Einbindung der Penzinger_innen in die endgültige Entscheidung für Penzing, so Dr. Wolfgang Gerold, Klubobmann von NEOS Penzing.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu