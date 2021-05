Deutsch: „Regierung muss Terroropfer und Hinterbliebene endlich angemessen entschädigen“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer kritisiert türkis-grüne Regierung: „Erst 92.000 Euro wurden ausgezahlt, das ist Geringschätzung der Opfer und Hinterbliebenen“

Wien (OTS/SK) - Ein halbes Jahr nach dem schrecklichen Terroranschlag vom 2. November in Wien hat die türkis-grüne Regierung den angekündigten Entschädigungsfonds noch immer nicht eingerichtet. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist diese „Verzögerungstaktik eine Geringschätzung der Opfer und Hinterbliebenen des schrecklichen Terroranschlags“. Dass bis dato erst 92.000 Euro für Geschädigte und Hinterbliebene ausbezahlt wurden, ist für Deutsch „nicht akzeptabel“. „Die Regierung lässt auch in diesem Bereich die Menschen im Stich“. Der Terroranschlag hat bei vielen Menschen tiefe Wunden hinterlassen – physischer und psychischer Natur: „Schmerz- und Reha-Therapien, Trauer um Verstorbene, Belastungsstörungen und finanzielle Notlagen – viele Menschen leiden auch sechs Monate nach dem hinterhältigen Anschlag an den Spätfolgen. Trotzdem werden sie von der Regierung alleine gelassen.“ Deutsch ruft ÖVP und Grüne auf, „die Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags rasch zu entschädigen. Zudem braucht es ein besseres Verbrechensopfergesetz“, sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) ls/sc



