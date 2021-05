Friedrich Stift zum Geschäftsführer der Austrian Development Agency (ADA) bestellt

Außenminister Schallenberg: Exzellente Arbeit der ADA weiter stärken, strategisch eng mit den außenpolitischen Zielen verschränken

Wien (OTS) - Außenminister Alexander Schallenberg hat Botschafter Friedrich Stift zum neuen Geschäftsführer der Austrian Development Agency (ADA) bestellt. Der Spitzendiplomat wird im Sommer die Leitung der österreichischen Entwicklungsagentur übernehmen, die mit ihren rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Umsetzung von bilateralen Programmen und Projekten für nachhaltige Entwicklung mit einem Gesamtvolumen von 550 Millionen Euro verantwortlich zeichnet.

„Die ADA leistet exzellente und international höchst anerkannte Arbeit. Das ist nicht zuletzt auf die Tätigkeit von Martin Ledolter zurückzuführen, dem ich für seine wertvolle Arbeit in den letzten Jahren herzlich danke“, so Schallenberg. „Angesichts der steigenden Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit gilt es eine enge Verschränkung mit den außenpolitischen Zielen der Bundesregierung sicherzustellen. Dabei kann Stift aufgrund seiner vielseitigen Erfahrung einen wichtigen Beitrag leisten.“

Friedrich Stift ist derzeit als Botschafter in der Volksrepublik China tätig. Zuvor war er Botschafter in der Islamischen Republik Iran und im Königreich Saudi-Arabien. In Wien leitete der promovierte Jurist vier Jahre lang die Nahostabteilung und war stellvertretender politischer Direktor.

Die Besetzungskommission – bestehend aus Generalsekretär Peter Launsky-Tieffenthal, Sektionsleiterin Désirée Schweitzer, der Leiterin der Personalabteilung Romana Königsbrun und EZA-Abteilungsleiterin Christine Freilinger – hat Botschafter Stift unter 17 Bewerberinnen und Bewerbern (acht Frauen, neun Männer) als einzigen als „in höchstem Ausmaß geeignet“ bewertet und Außenminister Schallenberg empfohlen, Friedrich Stift mit der Leitung der ADA zu betrauen. Diesem einstimmigen Vorschlag der Besetzungskommission ist der Außenminister nachgekommen.

