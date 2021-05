Chancen nach der Krise – Baker McKenzie und Arthur D. Little bündeln Ressourcen für strategischen Turnaround österreichischer Unternehmen

Wien (OTS) - Ganzheitlicher Beratungsansatz: Arthur D. Little und Baker McKenzie bündeln ihr Know-how, um Kunden gemeinsam gezielt und effizient aus der Krise zu helfen und zukunftsfit aufzustellen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen Unternehmen branchenübergreifend und machen eine schnelle unternehmerische Anpassung an die neuen Marktgegebenheiten unabdingbar. Arthur D. Little und Baker McKenzie bieten Lösungen für die notwendige strategische und operative Neuausrichtung. Hierbei kombinieren wir die Erfahrung von Arthur D. Little aus zahlreichen Digitalisierungs-, Wachstums- und Turnaround-Projekten sowie die langjährige Expertise von Baker McKenzie in der Betreuung komplexer Restrukturierungsmandate.

Durch die Kooperation von Baker McKenzie in Wien mit der Innovations- und Strategieberatung Arthur D. Little steht stets der Wachstumsgedanke im Fokus des Beratungsansatzes. Es geht darum, Potenziale aufzuzeigen, Schwächen in Stärken umzuwandeln und Strategien zur Umsetzung zu entwickeln. Gemeinsam führen sie Unternehmen zu einem effektiven Turnaround und einem nachhaltigen Wachstumskurs.

Dabei ergänzen sich die Stärken beider Kooperationspartner ideal. Arthur D. Little unterstützt konsequent in der Anpassung der Unternehmensstrategie und -strukturen und identifiziert dabei Handlungsoptionen sowie neue Geschäftsfelder. Zudem wird sichergestellt, dass Investitionen gezielt und wertsteigernd getätigt werden, während Kostensenkungen durch Digitalisierung und Effizienzsteigerungsmaßnahmen ressourcenschonend umgesetzt werden.

Baker McKenzie stellt sicher, dass sämtliche Maßnahmen zeitgerecht, rechtlich sauber und nachhaltig umsetzbar sind. Die global aufgestellte Kanzlei unterstützt dabei in allen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen - lokal sowie international -, im Verhandeln neuer Verträge, bei Finanzierungsfragen sowie bei arbeitsrechtlichen Themen.

"Durch die einzigartige Kooperation einer führenden Rechtsanwaltskanzlei mit einer internationalen Strategieberatung reagieren wir auf die Bedürfnisse von Kunden, die schnelle und flexible Lösungsansätze fordern. Wir fokussieren uns auf aktuelle Bedürfnisse im Markt und bieten ein Post-Corona Fitnessprogramm, powered by Arthur D. Little und Baker McKenzie“, so Dr. Karim Taga und Bela Virag, Managing Partner Arthur D. Little Austria.

Dr. Phillip Maier und DDr. Alexander Petsche, Partner Baker McKenzie Wien, ergänzen: „Gerade jetzt verlangen unsere Kunden nach Lösungsansätzen, die neben einer nachhaltigen Wirkung auch schnell implementierbar sind und kurzfristig finanzielle Spielräume bieten. Wir stellen uns dieser Herausforderung und ermöglichen als Team und damit aus einer Hand eine friktionsfreie Umsetzung eines Turnarounds mit hohem Wirkungsgrad. Dabei arbeiten wir auf Augenhöhe und nutzen eine gemeinsame Sprache, sowohl gegenüber unseren Mandanten, als auch untereinander.“

Über Arthur D. Little

Arthur D. Little zählt seit 1886 zu den Innovationsführern in der Consultingbranche. Wir sind ein anerkannter Experte für Unternehmen, die Strategie, Innovation und Transformation in technologieintensiven und konvergierenden Branchen verbinden wollen. Arthur D. Little navigiert Kunden durch sich verändernde Märkte und Ökosysteme und unterstützt sie dabei, in diesem Wandel die führende und gestaltende Rolle einzunehmen. Unsere Mitarbeiter verfügen über tiefgreifende Industrieerfahrung und kennen die Trends von morgen und ihre Auswirkungen auf einzelne Branchen. Arthur D. Little unterhält Büros in den wichtigsten Wirtschaftszentren weltweit. Wir sind stolz darauf, für viele der Fortune 1000 Unternehmen weltweit sowie andere Marktführer und Organisationen des öffentlichen Sektors tätig zu sein. Mehr Informationen unter www.adlittle.at

Über Baker McKenzie

Baker McKenzie berät Mandanten, erfolgreich mit den Herausforderungen der globalisierten Wirtschaft umzugehen. Wir lösen komplexe rechtliche Probleme über Landesgrenzen und Rechtsgebiete hinweg. Unsere einzigartige Kultur – gewachsen in 70 Jahren – ermöglicht unseren 13.000 Mitarbeitern, lokale Märkte zu verstehen und gleichzeitig international zu agieren. Die vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit in unserem internationalen Netzwerk setzen wir zum Wohle unserer Mandanten ein.

Das Wiener Büro zählt zu den führenden österreichischen Anwaltskanzleien. Hier findet sich das Beste aus zwei Welten: Ein junges Team von 45 Top-Juristen mit einem renommierten Netzwerk im Rücken. Hier hat man den Blick auf Innovationen kombiniert mit lösungsorientierten juristischen Ideen. Mehr Informationen unter www.bakermckenzie.com/austria.

