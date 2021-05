Initiative Standort zu Standortstrategie: Ansatz und Zeitpunkt goldrichtig

Günter Stummvoll: Vom Krisenmodus zur Zukunftsstrategie kommen – Chancen nutzen und Österreich unter Top-10-Wirtschaftsstandorten platzieren

Wien (OTS) - „Ansatz und Zeitpunkt sind goldrichtig“, so Dr. Günter Stummvoll, Sprecher der Initiative Standort, in einer ersten Reaktion auf die von der Bundesregierung präsentierte Standortstrategie. „Es ist notwendig, nach dem Krisenmodus der Pandemie wieder zu einer Zukunftsstrategie zu kommen. Diese Forderung hat die Initiative Standort in den vergangenen Wochen wiederholt erhoben“, so Stummvoll weiter. Umso erfreulicher sei es, dass mit dem gestern präsentierten Konzept für eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes auch die Regierung dieser Notwendigkeit Rechnung getragen habe. Erfreut zeigt sich Stummvoll auch über die Zielsetzung, dass Österreich einer der Top-10-Wirtschaftsstandorte weltweit werden soll: „Dieses Ziel hat die Initiative Standort seit Jahren genannt und den wichtigsten Regierungsmitgliedern immer wieder kommuniziert. Denn ein konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort ist letztlich die einzige Basis für Arbeitsplätze, Einkommen und soziale Sicherheit.“ Auch die Herausforderung Klimaschutz werde nur durch einen konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandort und mit industrieller Technologie und Know-how zu bewältigen sein.

Optimistisch ist Stummvoll, was den Zeitpunkt der Zielerreichung betrifft: „Immerhin war Österreich schon 2007 Nummer 11 der Weltrangliste, ist dann nur durch einen jahrelangen Reformrückstau zurückgefallen und hat sich dann aber wieder etwas erholt, um dann 2020 am 16. Platz zu landen.“ Österreich solle daher sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, „denn wir haben als kleines Land im Herzen Europas mit einem hervorragenden Humankapital alle Chancen dieser Welt“, so Stummvoll, der abschließend betont: „Nur müssen jetzt die Weichen rasch richtig gestellt werden, nach dem Grundsatz ‚never waste a good crisis‘.“

Über die Initiative Standort

Die Initiative Standort ist ein Zusammenschluss von 8 freiwilligen Interessenverbänden und 5 Kammern, die sich gemeinsam für den Wirtschaftsstandort Österreich und Arbeitsplätze einsetzen. Sprecher der Initiative Standort – die bis September 2018 Plattform für Leistung und Eigentum hieß – ist Dr. Günter Stummvoll.

