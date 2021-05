Deutsch: „Skandal um Tiroler PCR-Tests reiht sich in lange Liste von fatalen Verfehlungen im ÖVP-Corona-Management ein“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „Ob Bund oder Länder: Wo ÖVP draufsteht, ist Corona-Missmanagement drin“

Wien (OTS/SK) - Der Tiroler PCR-Test-Skandal – ein umstrittenes Laborunternehmen bekam vom Land Tirol ohne Ausschreibung den Zuschlag für einen Millionendeal und wertete noch dazu eine Vielzahl an Tests falsch aus – ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch „der nächste Skandal in einer lange Liste von Verfehlungen und Skandalen im Umgang der ÖVP mit der Corona-Pandemie. Es wird immer deutlicher: Ob Bund oder Länder - wo ÖVP draufsteht, ist Corona-Missmanagement drin“. Mit seinem Rücktritt habe der Tiroler Gesundheitslandesrat „Alles richtig gemacht“ Tilg endlich wirklich „alles richtig gemacht“ – im Gegensatz zum Handling des Corona-Clusters in Ischgl vor über einem Jahr. „Wo immer die ÖVP ihre Finger im Spiel hat, ist der nächste Skandal nicht weit. Ich erinnere an den Umgang Tirols mit dem Ischgl-Cluster, den Hygiene Austria-Maskenskandal oder auch nebulöse Auftragsvergaben in Oberösterreich und Tirol an ÖVP-Vertraute“, so Deutsch. In Oberösterreich hatte das etwa einen viel zu teuren Ankauf medizinischer Schutzausrüstung zur Folge. ****

„Die Beteiligung der ÖVP in verschiedensten Varianten zieht sich wie ein türkiser Faden durch diese Skandale - vom ‚Management by Chaos‘ durch die türkis-grüne Bundesregierung ganz abgesehen, Stichwort Impfstrategie-Fleckerlteppich, mangelhafte Impfstoffbeschaffung und planloses Auf- und Zusperren des Landes. Seit über einem Jahr schafft es die türkise Chaos-Truppe nicht, ein funktionierendes Krisenmanagement auf die Beine zu stellen und schadet damit sowohl der Gesundheit der Menschen in unserem Land als auch der Wirtschaft. Sie können es einfach nicht! Die türkis-grüne Landesregierung in Tirol eifert dem Bund offensichtlich nach – mit großem Erfolg“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst und fordert, dass im neuesten Tiroler Skandal jetzt rasch für Aufklärung gesorgt wird. (Schluss) bj/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/