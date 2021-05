ÖAMTC: Spritpreis steigt weiter

Aktuelle Kraftstoffpreise im ÖAMTC-Check

Wien (OTS) - Der Analyse der Experten des Mobilitätsclubs zeigt, dass die Spritpreise weiterhin steigen – wenn auch in geringerem Ausmaß als zuletzt. Dennoch: Für Benzin war es im Monatsvergleich die fünfte, für Diesel die sechste Preissteigerung in Folge. So kostete der Liter Super im April-Schnitt mit 1,236 Euro je Liter um 1,8 Cent mehr als im Vormonat. Bei Diesel fiel die Preissteigerung mit 0,3 Cent deutlich geringer aus und führte zu einem durchschnittlichen Preis von 1,162 Euro je Liter im April.

Sparpotenzial beim Fahren nutzen

Die ÖAMTC-Experten raten, die Preise der Tankstellen zu vergleichen und nach Möglichkeit teure Tankstellen, wie Autobahntankstellen zu meiden. Autofahrer können aber nicht nur bei der Wahl der richtigen Tankstelle, sondern auch beim Fahren Geld sparen. Wer Getreu dem Motto "Gleiten statt hetzen" unterwegs ist, schont nicht nur die Geldbörse sondern auch die Umwelt und kommt letztlich auch sicherer ans Ziel. Deswegen gilt:

* Vorausschauend und möglichst konstant fahren.

* Im höchstmöglichen Gang fahren und überflüssige Schaltvorgänge vermeiden.

* Beschleunigen nur, solange es erforderlich ist.

* Motorbremswirkung nutzen.

Aufgrund der sich ständig ändernden Preise für Super und Diesel ist es für die Konsumenten nicht einfach, den Überblick zu behalten. Topaktuelle Preise findet man immer auf www.oeamtc.at/sprit. Auch Besitzer von iPhones und Android-Smartphones können sich die günstigsten Spritpreise mit der ÖAMTC-App jederzeit direkt auf das Handy holen.

