Kampf ums Finale der UEFA Europa League: Arsenal vs. Villarreal am Donnerstag um 20:15 Uhr live auf PULS 4

Nach der knappen Niederlage im Hinspiel, will der Arsenal FC im heimischen Emirates Stadium das Ruder herumreißen und ins Finale der UEFA Europa League einziehen.

Wien (OTS) - Das Entscheidungsspiel um den Einzug ins Finale der UEFA Europa League steht vor der Tür und sowohl Arsenal, als auch Villarreal sind heiß auf den Titel. Die Spanier konnten sich im Hinspiel einen kleinen Vorteil erspielen, mussten aber auch das für die Gunners so wichtige Auswärtstor hinnehmen. Auf heimischem Boden vertraut die Mannschaft von Mikel Arteta auf ihre Stärken und will mit Hilfe ihres Supersturms rund um Pierre Emerick Aubameyang das Spiel drehen. Wie gewohnt überträgt PULS 4 das Spiel live und exklusiv im österreichischen Free-TV. Andreas Ivanschitz, ehemaliger ÖFB Team-Kapitän und Spanien-Legionär, wird als Co-Kommentator an der Seite von Florian Knöchl agieren.



PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Co-Kommentator: Andreas Ivanschitz

Experte: Johnny Ertl



Die Highlights des zweiten Halbfinals zwischen der AS Roma und Manchester United zeigt PULS 4 in einer ausführlichen Highlightsendung ab 23:15 Uhr.



UEFA Europa League: Arsenal FC vs. Villarreal CF

Am Donnerstag, um 20:15 Uhr live auf PULS 4



Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com

Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com