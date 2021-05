Milborn Spezial: Die Causa Wolfgang Fellner – Jetzt sprechen die Frauen. Mittwoch, 22:05 Uhr, PULS 4

Exklusiv bei PULS 4-Infochefin Corinna Milborn: Die beiden Ex-Mitarbeiterinnen Raphaela Scharf und Katia Wagner sprechen über ihre Zeit bei der Mediengruppe Österreich bzw. oe24.

Wien (OTS) - Schwere Vorwürfe gegen Medienmacher Wolfgang Fellner stehen im Raum: Fellner soll 2019 seine TV-Moderatorin Raphaela Scharf fristlos entlassen haben, nachdem diese zuvor den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen ihn erhoben hatte. Wolfgang Fellner selbst bestreitet all diese Vorwürfe, bei einer Gerichtsverhandlung am Mittwoch, in der auch Wolfgang Fellner vernommen wurde, wurden neue Details bekannt.

Jetzt melden sich erstmals im TV zwei seiner ehemaligen Mitarbeiterinnen zu Wort: Raphaela Scharf, ehemalige Moderatorin bei oe24.TV, und Katia Wagner, ehemalige Leiterin des E-Commerce-Bereichs bei oe24, sprechen im Rahmen eines „Milborn Spezial“ um 22:05 Uhr auf PULS 4 über ihre Zeit im Unternehmen. Ebenfalls angefragt für ein Interview ist Wolfgang Fellner selbst.

Mittwoch, 5. Mai, um 22:05 Uhr auf PULS 4:

Milborn Spezial: Die Causa Wolfgang Fellner – Jetzt sprechen die Frauen. Moderation: Corinna Milborn

