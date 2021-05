Greentube gewinnt mit Omnichannel-Lösung Plurius europaweite Ausschreibung der Luxemburger Nationallotterie

Wien (OTS) - Greentube, die Internet Gaming-Tochter der NOVOMATIC-Gruppe, setzt sich gegen zahlreiche Mitbewerber aus der Gaming-Branche durch und bringt mit dem Gewinn einer europaweiten Ausschreibung “Innovation Made in Austria” nach Luxemburg. Als Technologie-Partner der staatlichen Loterie Nationale erweitert Greentube mit seiner innovativen Omnichannel-Technologie Plurius das operative Geschäft im Großherzogtum.

Der Auftrag an Greentube ist das Ergebnis eines umfangreichen öffentlichen Vergabeverfahrens, an dem mehrere führende Unternehmen aus der Gaming-Branche teilnahmen. Der zwischen Greentube und der Luxemburger Loterie Nationale geschlossene Vertrag für die Nutzung der Plurius VLT Technology beinhaltet eine Laufzeit von sieben Jahren inklusive einer Option auf fünfjährige Verlängerung.

Die Vereinbarung unterstreicht die Qualität und Stärke der Greentube-Technologie und festigt die Position des Unternehmens als zuverlässiger Provider in den Sektoren Lotterie und Gaming. Greentube beliefert mit seinen innovativen Produkten und Lösungen bereits zahlreiche nationale Lotterieanbieter aus ganz Europa, unter anderem aus Österreich, Griechenland und Norwegen sowie die British Columbia Lottery Corporation in Kanada.

Mithilfe der Plurius-Technologie von Greentube wird die Loterie Nationale Luxembourg in der Lage sein, ihre landbasierten, Online- und Mobile VLT-Gaming-Geschäftsfelder miteinander zu verknüpfen und somit ihr Unternehmensangebot deutlich zu stärken.

Greentube blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 mit substanziellem Wachstum in allen Geschäftsbereichen zurück – über 100 neu eingestellte MitarbeiterInnen in den Niederlassungen in Österreich, Malta und der Slowakei sowie ein kürzlich eröffnetes Entwicklungszentrum in Serbien unterstützen die globale Expansion.

Thomas Graf, CEO von Greentube: „Nach dem umfangreichen Ausschreibungsprozess freuen wir uns sehr darüber, den Zuschlag für diesen wichtigen Auftrag von der Luxemburger Loterie Nationale erhalten zu haben. Der Vertrag bestätigt die Wettbewerbsfähigkeit unseres Angebots und unterstreicht unseren branchenweiten Status als zuverlässiger Anbieter. Unsere Greentube-Plurius-Technologie steht an der Spitze der Gaming-Innovationen und wir freuen uns besonders über die Möglichkeit, das Angebot der Luxemburger Loterie Nationale optimieren und stärken zu dürfen.“

Léon Losch, CEO der Loterie Nationale Luxembourg: „Wir freuen uns sehr darüber, mit Greentube Plurius eine Lösung gewählt zu haben, die nicht nur alle unsere unmittelbaren Anforderungen erfüllt und darüber hinaus auch zukunftssichere Responsible Gambling-Maßnahmen für all unsere Spieler – online und landbasiert – bietet, sondern auch eine langfristige Partnerschaft mit Rücksicht auf unsere sich stetig wandelnden Bedürfnisse ermöglicht. Greentube hat einen ausgezeichneten Ruf als verlässlicher und erfahrener Technologieanbieter mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz darin, Resultate zu liefern und wir freuen uns, unsere Kräfte von nun an zu bündeln."

