AVISO: Virtuelle Pressekonferenz am 10. Mai, 10:00 Schuldenreport 2021: arbeitslos und überschuldet

Wir führen genaue Statistiken über unsere Arbeit, aber wir haben kein vergleichendes Datenmaterial für die Gesamtbevölkerung. Das heißt, der Gesetzgeber ist im Blindflug und mit Bauchgefühl unterwegs Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH, Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich

Wien (OTS) - Der Schuldenreport 2021 zeigt mit Zahlen und Fakten auf, wie sich das Coronajahr 2020 auf die Schuldenberatungen und ihre Klientel ausgewirkt hat. Die Bedeutung von Arbeitslosigkeit hat zugenommen. Knapp ein Viertel der KlientInnen ist maximal 30 Jahre alt. 55.000 Menschen erhielten Unterstützung von einer der zehn staatlich anerkannten Schuldenberatungen.

Statistisch erfasst werden jedoch nur jene überschuldeten Personen, die sich an eine Schuldenberatung wenden. Wie viele überschuldete Menschen es in der Gesamtbevölkerung gibt, wird seit 2008 in Österreich nicht mehr erhoben. Genau diese Zahl zu kennen wäre aber wichtig, um mit sozial- und rechtspolitischen Maßnahmen reagieren zu können. „ Wir führen genaue Statistiken über unsere Arbeit, aber wir haben kein vergleichendes Datenmaterial für die Gesamtbevölkerung. Das heißt, der Gesetzgeber ist im Blindflug und mit Bauchgefühl unterwegs “, sagt Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH, Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich.

Michael Lackenberger, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Niederösterreich

