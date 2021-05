Gerhard Jelinek ist neuer Leiter der Talk-Formate bei ServusTV

Der österreichische Journalist Gerhard Jelinek übernimmt ab Mai die Leitung der Talk-Formate "Talk im Hangar-7" und "Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher"bei ServusTV.

Mit Gerhard Jelinek konnten wir einen der profiliertesten Journalisten und TV-Profis des Landes als Leiter für unsere Diskussionsformate gewinnen. Als Publizist, Print- und Fernsehjournalist kennt er das politische Geschehen mit all seinen Facetten wie kaum ein anderer Ferdinand Wegscheider 1/2

Ich freue mich auf die Herausforderung, meine journalistische Erfahrung für das wachsende Publikum eines österreichischen Qualitätssenders einbringen zu können. Gerade jetzt ist das respektvolle Gespräch, der öffentliche Diskurs, die Berichterstattung über ein breites Meinungsspektrum, wichtiger denn je, um eine Spaltung der Gesellschaft in herausfordernden Zeiten zu verhindern. Gerhard Jelinek 2/2

Wals (OTS) - " Mit Gerhard Jelinek konnten wir einen der profiliertesten Journalisten und TV-Profis des Landes als Leiter für unsere Diskussionsformate gewinnen. Als Publizist, Print- und Fernsehjournalist kennt er das politische Geschehen mit all seinen Facetten wie kaum ein anderer ", freut sich ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider über den Neuzugang.



Bis 2019 arbeitete Jelinek für den ORF als Leiter der Abteilung Dokumentation und Zeitgeschichte sowie an den Sendungen "Report", "Offen gesagt", "Newton" und "Stöckl". Gerhard Jelinek hat zahlreiche zeitgeschichtliche und gesellschaftspolitische TV-Dokumentationen gestaltet, zuletzt für Servus TV die sechsteilige Reihe "Österreichs Wunderbare Jahre". Für seine journalistische Arbeit wurde er u. a. mit dem Leopold-Kunschak-Preis, dem Innitzer-Preis und dem "Fernsehpreis der Erwachsenenbildung" ausgezeichnet.



Gerhard Jelinek: " Ich freue mich auf die Herausforderung, meine journalistische Erfahrung für das wachsende Publikum eines österreichischen Qualitätssenders einbringen zu können. Gerade jetzt ist das respektvolle Gespräch, der öffentliche Diskurs, die Berichterstattung über ein breites Meinungsspektrum, wichtiger denn je, um eine Spaltung der Gesellschaft in herausfordernden Zeiten zu verhindern. "

Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Nikolaus A. Glaser

+43 664 88892862

nikolaus.glaser @ servustv.com

presse @ servustv.com