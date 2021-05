Gernot Blümel gratuliert Sabine Schwarz zur Wahl zur neuen Chefin der Wienerinnen

Dank an Veronika Mickel für 10 Jahre erfolgreiches Engagement in der VP-Frauenpolitik

Wien (OTS) - „Ich gratuliere herzlich zur Wahl zur neuen Landesleiterin der Wienerinnen. Mit Sabine Schwarz übernimmt eine sehr engagierte und motivierte Persönlichkeit die Leitung der Wiener VP-Frauen, die mit vollem Einsatz für Frauenpolitik eintritt - schon bisher als Frauensprecherin im Gemeinderat und künftig auch als Obfrau der Teilorganisation“, so Landesparteiobmann und Finanzminister Gernot Blümel.



Die neue Volkspartei Wien ist moderner, jünger und weiblicher geworden. Als erste Landesorganisation wurde in allen gewählten Gremien ein verpflichtender Frauenanteil von 40 Prozent und ein klares Reißverschlusssystem bei allen Listen eingeführt. Etabliert wurde mit Bernadette Arnoldner auch die erste weibliche Landesgeschäftsführerin der neuen Volkspartei Wien, beide Stadtratsfunktionen sind weiblich besetzt und 6 von 10 neuen Bezirksparteiobleuten sind weiblich. „Das geht auch auf die sehr aktive Arbeit und Interessensvertretung der bisherigen Frauenchefin Veronika Mickel zurück. Ich bedanke mich für ihren engagierten Einsatz der letzten 10 Jahre und wünsche Sabine Schwarz alles Gute und viel Erfolg“, so Blümel.



