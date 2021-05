VP-Wien Frauen: Sabine Schwarz als neue Landesleiterin der Wienerinnen bestätigt

Bürgerlicher Feminismus soll neu entdeckt und in Wien breit etabliert werden

Wien (OTS) - Am gestrigen 27. ordentlichen Landestag der Wiener VP-Frauen übergab BV-Stv. Veronika Mickel-Göttfert nach zwei Funktionsperioden als Landesleiterin ihr Amt an Frauensprecherin, Gemeinderätin und Bezirksparteiobfrau Sabine Schwarz. „Ich freue mich über das große Vertrauen, das mir bei der gestrigen Wahl mit knapp 97 Prozent der Stimmen ausgesprochen wurde und werde mich mit aller Kraft für die Anliegen der Wienerinnen einsetzen. Wichtig ist es mir, den Unterschied zum linken Feminismus hervorzuheben. Wir sehen Frauen nicht in einer Opferrolle und beurteilen nicht das individuelle Lebensmodell der Frau. Vielmehr ist es uns wichtig, dass Frauen ihr Lebensmodell frei, autonom und autark wählen können“, so Schwarz. In den nächsten Jahren gilt es für Schwarz, gemeinsam mit den Wienerinnen den bürgerlichen Feminismus neu zu entdecken und zu etablieren.

Der Landestag der Wienerinnen ist gestern aufgrund der Coronamaßnahmen überwiegend online über die Bühne gegangen. Landesparteiobmann und Bundesminister Gernot Blümel, Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner und viele andere haben ihre Glückwünsche ausgesprochen und sich bei Mickel-Göttfert über ihr großartiges Engagement in den vergangenen 10 Jahren bedankt. Mickel-Göttfert: „Ich blicke mit Freude auf über zehn Jahre frauenpolitische Arbeit zurück, in der wir vieles bewegen und unser Frauen-Netzwerk vergrößern konnten. Sabine Schwarz und ihrem Team wünsche ich alles erdenklich Gute für die bevorstehenden Herausforderungen. Ich bin mir sicher, dass sie als Frauensprecherin und Gemeinderätin das beste Sprachrohr für die Anliegen der Wiennerinnen sein wird.“

Schwerpunkt in der Antrittsrede von Sabine Schwarz war auch aufgrund der jüngsten dramatischen Ereignisse das Thema `Gewalt gegen Frauen´. „Wir Wienerinnen müssen uns die Frage stellen, was wir in Wien tun können, damit Mädchen und Frauen sicher leben können“, kündigte Schwarz eines ihrer Hauptanliegen an.

Wir freuen uns, mit Landesleiterin, Gemeinderätin, BPO Sabine Schwarz eine engagierte, dynamische und sehr erfahrene Politikerin als neue Landesleiterin Willkommen zu heißen.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

Wiener ÖVP-Frauen

office @ wienerinnen.at

Tel.:0664/8383203