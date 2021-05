EANS-Adhoc: ams AG / ams mit sehr erfreulichen Gruppenergebnissen im 1. Quartal dank gesunder Nachfrage; Umsatz und bereinigte operative Marge im historischen ams-Geschäft in oberer Hälfte ...

Ausgewählte Finanzinformationen für das erste Quartal 2021

04.05.2021

Premstaetten - ams mit sehr erfreulichen Gruppenergebnissen im 1. Quartal dank gesunder Nachfrage; Umsatz und bereinigte operative Marge im historischen ams-Geschäft in oberer Hälfte bzw. nahe oberem Ende der Erwartungsspanne; vollständige Integration angelau­fen und höhere Gesamtsynergien und -einsparungen erwartet, Gruppe wird als "ams OSRAM" auftreten; erwarteter Gruppenumsatz im 2. Quartal USD 1.430-1.530 Mio.; Delisting-Angebot für OSRAM-Aktien

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (4. Mai 2021) -- ams (SIX:

AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, verzeichnet sehr erfreuliche Gruppen­ergebnisse für das 1. Quartal 2021 mit einem Umsatz von USD 1.549 Mio. und einer bereinigten operativen (EBIT-)Marge von 11%. Diese gute Performance beruhte auf einer gesunden Gesamt­nachfrage ungeachtet typischer Saisonalität im Consumer-Geschäft, einschließlich einer starken Nachfrage im Automobilmarkt. Bezogen auf die finalen veröffentlichten Erwartungen für das historische ams-Geschäft erzielte dieses Geschäft im 1. Quartal 2021 einen Umsatz in der oberen Hälfte sowie eine bereinigte operative Marge nahe dem oberen Ende der erwarteten Spanne. Für das 2. Quartal 2021 erwartet ams OSRAM eine weitere positive Geschäftsentwicklung unter Berücksichtigung bestimmter saisonaler Effekte und einen Umsatz von USD 1.430-1.530 Mio.

Um die gemeinsame Position als ein weltweit führender Anbieter von optischen Technologien zu betonen, wird das kombinierte Unternehmen als "ams OSRAM" auftreten. Die Gruppe hat eine visuelle Corporate-Identity-Strategie mit den Logos von ams und OSRAM entwickelt und plant, den Firmennamen der ams AG in der kommenden Hauptversammlung anzupassen. Die Gruppe wird entsprechend als ams OSRAM Gruppe bezeichnet. ams OSRAM hat eine neue Struktur der Darstellung und Finanzberichterstattung für die ams OSRAM Gruppe mit den beiden Segmenten Halbleiter und Lampen & Systeme geschaffen, die die Geschäftsstruktur der Gruppe widerspiegelt. Diese Struktur lässt sich vollständig auf das Lösungsportfolio von ams OSRAM abbilden und wird auch zur Segmentberichterstattung der Gruppe verwendet. Das Segment Semiconductors (Halbleiter) umfasst das historische ams-Geschäft und das historische Opto Semiconductors-Geschäft von OSRAM, während das Segment Lamps & Systems (L&S) die historischen OSRAM-Geschäfte Automotive und Digital umfasst.

Der konsolidierte Gruppenumsatz im 1. Quartal betrug USD 1.549 Mio. und lag sequentiell um 9% niedriger verglichen mit dem sehr starken Vorquartal. Aufgrund der Akquisition von OSRAM sind vergleichbare Vorjahreszahlen nicht verfügbar. Vor dem Hintergrund einer insgesamt gesunden Nachfrage über verschiedene Endmärkte hinweg spiegelt die Umsatzentwicklung erwartete saisonale Effekte wider. Das Segment Halbleiter trug 65% zum Gesamtumsatz bei, das Segment L&S 35%. Die bereinigte[1] Gruppen-Bruttomarge lag im 1. Quartal bei 35% und blieb damit gegen­über 35% im 4. Quartal 2020 unverändert; vergleichbare Vorjahreszahlen sind nicht verfügbar.

Das bereinigte[1] operative Gruppenergebnis (EBIT) im 1. Quartal betrug USD 172 Mio. bzw. 11% des Umsatzes verglichen mit USD 285 Mio. bzw. 17% für das 4. Quartal 2020 (unbereinigt: USD 81 Mio. bzw. 5% des Umsatzes im 1. Quartal); vergleichbare Vorjahreszahlen sind nicht verfügbar. Mit Blick auf die finalen veröffentlichten Erwartungen für des historischen ams-Geschäfts erreichte der Umsatz dieses Geschäfts USD 525 Mio. im 1. Quartal und die bereinigte operative Marge 22% vom Umsatz und lag damit in der oberen Hälfte bzw. nahe dem oberen Ende der erwarteten Spanne. Das bereinigte[1] Gruppen-Nettoergebnis lag im 1. Quartal bei USD 89 Mio. gegenüber USD 183 Mio. im 4. Quartal 2020 (unbereinigt:

USD -2 Mio. USD im 1. Quartal); vergleichbare Vorjahreszahlen sind nicht verfügbar. Das bereinigte1 unverwässerte/verwässerte Ergebnis je Aktie lag im ersten Quartal bei USD 0,38/0,38 bzw. CHF 0,34/0,34 basierend auf 260.986.741/ 262.009.178 Aktien sowie unbereinigt bei USD 0,03/0,03 bzw. CHF 0,03/0,03 (4. Quartal 2020: USD 0,62/0,48 bzw. CHF 0,55/0,43 basierend auf 260.696.784/ 294.130.349 Aktien; jeweils gewichteter Durchschnitt).

Der operative Cashflow der Gruppe lag bei erfreulichen USD 249 Mio. im 1. Quartal 2021, während der Free Cashflow der Gruppe USD 151 Mio. erreichte. Die Nettoverschuldung der Gruppe betrug USD 2.023 Mio. am 31. März 2021, das ist ein Verschuldungsgrad von 1,7x Nettoverschuldung/ bereinigtes1 EBITDA auf Gruppenebene, der damit niedriger ist als erwartet. Die liquiden Mittel betrugen USD 1.929 Mio. am 31. März 2021 und waren unverändert gegenüber dem Jahresende 2020.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGAV) zwischen ams und OSRAM wurde Anfang März wirksam, wodurch ams wie erwartet die operative Kontrolle über OSRAM erhielt. Die Integration von ams und OSRAM ist in vollem Gange und umfasst eine Vielzahl von Projekten, um die neue Organisation zu implementieren, Synergien zu realisieren und das Geschäftsportfolio der Gruppe zu optimieren. Gleichzeitig bestätigt ams OSRAM einen höheren Gesamtbetrag der erwarteten Kosteneinsparungen von insgesamt EUR 350 Mio., die über die zuvor angekündigten, über einen Zeitraum von drei Jahren erwarteten jährlichen laufenden Synergien von EUR 300 Mio. vor Steuern hinausgehen. Diese erwarteten jährlichen laufenden Synergien vor Steuern wird ams OSRAM nun zusätzlich zu der am Ende des 1. Quartal 2021 bereits erzielten Kostenreduktion von EUR 50 Mio. umsetzen, die OSRAM seit letztem Sommer realisiert hat. Zudem ist ams OSRAM mit mehreren M&A-Prozessen als Teil der angekündigten Portfolioanpassung befasst, hier wird die Gruppe über neue Entwicklungen zu gegebener Zeit informieren.

Gestern hat ams OSRAM ein Delisting-Angebot für alle verbleibenden OSRAM-Aktien mit einer Barabfindung von EUR 52,30 pro OSRAM-Aktie angekündigt. Dieses Angebot ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollen geschäftlichen und rechtlichen Integration von OSRAM in die ams OSRAM Gruppe und dient zusätzlich der Optimierung von Ressourcen und Kosten. Im Einklang mit der Finanzstrategie von ams OSRAM ist für das Angebot keine zusätzliche Finanzierung erforderlich. ams OSRAM erwartet den Beginn der vierwöchigen Angebotsfrist nach der erwarteten behördlichen Genehmigung der Angebotsunterlage am oder um den 21. Mai. Die Einstellung der Börsennotierung der OSRAM-Aktie am regulierten Markt wird voraussichtlich zeitnah nach dem Ende der Angebotsfrist erfolgen. ams OSRAM lädt alle verbleibenden OSRAM-Aktionäre ein, dieses attraktive Barangebot zu nutzen, sobald verfügbar.

Das Geschäft im Segment Halbleiter zeigte eine ausgesprochen erfreuliche Entwicklung, die von den Geschäftsbereichen breit unterstützt wurde. Das Halbleitergeschäft im Automobilmarkt erzielte starke Ergebnisse bei sehr attraktivem Umsatzwachstum und höherer Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr. Die exzellente Kundennachfrage in allen Regionen wird unverändert von der anhaltenden Erholung der Automobilnachfrage im Vergleich zum Vorjahr getrieben. ams OSRAM ist führend bei Komponenten und -lösungen der Automobilbeleuchtung für Front-, Heck- und Innenraumanwendungen bei global tätigen Kunden. Als ein Innovationsführer konzentriert sich die Gruppe für die kommenden Jahre auf die nächste Generation der Automobilbeleuchtung, zugleich profitiert ams OSRAM von der zunehmenden LED-ifizierung der Fahrzeugbeleuchtung. Neue Technologien sind unter anderem die hochauflösende Pixelmatrix-Frontbeleuchtung, die völlig neue Anwendungen zur Fahrerunterstützung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ermöglicht, sowie die Weiterentwicklung von Head-up-Displays mit einer Roadmap für die Integration von AR. Das kombinierte EEL- und VCSEL-Portfolio von ams OSRAM bietet besonders leistungsfähige Beleuchtungslösungen für den künftigen LIDAR-Markt für ADAS und automatisiertes Fahren. Insgesamt sieht ams OSRAM auch im laufenden Quartal eine sehr gute Auftragslage, die durch Angebots- und Nachfrage-Ungleichgewichte in der Branche verstärkt wird. Ungeachtet einer gesteigerten Produktionseffizienz im Vergleich zum Vorjahr befindet sich die Kapazitätsauslastung am Maximum, wobei der Kundenbedarf die verfügbaren Mengen in mehreren Produktbereichen übersteigt.

Das Halbleitergeschäft im Consumer-Markt verzeichnete eine gesunde Entwicklung, die auf der Bandbreite der optischen Sensorlösungen der Gruppe beruhte. ams OSRAM ist ein führender Anbieter in den Feldern Display Management, Funktionen zur Kameraverbesserung und 3D-Sensortechnologie für eine Vielzahl wichtiger OEMs. Das breite Portfolio von ams OSRAM unterstützt die Verbreitung von Funktionen wie BOLED-Display Management, Lichtanalyse und Entfernungsmessung für Anwendungen zur Verbesserung der Kameraperformance, ultra-kompakte optische Sensorik und 3D-Funktionen in verschiedenen Architekturen sowie neuartige Visualisierungstechnologie. Für die in der Frühphase befindliche, revolutionäre Micro LED- Displaytechnologie sieht ams OSRAM eine starke Dynamik im Markt und treibt die Industrialisierung dieser Schlüsselinnovation mit Blick auf skalierbare Consumer-Anwen­dungen voran. Dank der führenden Position von ams OSRAM in der Micro LED-Epitaxie und -Waferverarbeitung sowie des positiven Feedbacks aus dem Consumer-Markt erwartet die Gruppe bedeutende Umsatzmöglich­keiten bei Micro LED in den kommenden Jahren, an die sich die Integration von Sensoren im Display anschließen wird. Zudem besitzt ams OSRAM eine starke Position in der Mini LED-Technologie, die die Performance derzeitiger Displays durch Hintergrundbeleuchtung für verschiedene Geräte deutlich erhöht und bereits am Markt verfügbar ist. ams OSRAM profitiert hier von einer positiven Marktdynamik und betrachtet sich als sehr gut positioniert, um die Umsatzmöglichkeiten dank seiner technologischen Stärken auszubauen. Als Innovationstreiber sieht ams OSRAM zudem die Möglichkeit, neuartige Mini LED-Technologien für spannende neue Anwendungen jenseits der Hintergrundbeleuchtung zu entwickeln. Die Entwicklungsaktivitäten für Lichtsensorik und 3D-Technologie der nächsten Generation einschließlich Systemlösungen für 3D ToF für AR auf der Geräterückseite und BOLED 3D-Authentifizierung sowie für innovative Near-to-Eye-Visualisierung und -Sensorik für AR werden fortgesetzt.

Das Halbleitergeschäft im Industrie- und Medizintechnikmarkt zeigte ebenfalls eine erfreuliche Entwicklung. Die regional sichtbare Erholung in den Bereichen Beleuchtung, Industrieautomation und HABA sowie Imaging gewinnt weiter an Fahrt, während die Nachfrage nach Beleuchtungskompo­nenten für die Pflanzenzucht stark zunimmt. Industrie 5.0 mit hohem Sensoreinsatz schafft zahlreiche Möglichkeiten in der Zukunft, die durch die führende Position von ams OSRAM bei Global Shutter-Sensoren und Spektralanalyse unterstützt wird. Gleichzeitig erwartet die Gruppe ein deutliches Wachstum in der Zukunft für die innovative UVC-LED-Technologie von ams OSRAM zur effektiven chemikalienfreien Desinfektion. Der Bereich medizinische Bildgebung entwickelte sich dank der starken Marktposition von ams OSRAM positiv, während die innovative Spektralsensorlösung zur hochgenauen Covid-19-LFT-Testanalyse am Point-of-Care sequentielles Wachstum verzeichnete. Hier verfolgt die Gruppe weitere Geschäftsmöglichkeiten und entwickeln zugleich neue Digital-Health-Anwendungen im In-vitro-Testmarkt für die kommenden Jahre.

Das Lamps & Systems-Geschäft (L&S) zeigte insgesamt eine sehr solide Entwicklung im 1. Quartal. Das L&S-Geschäft im Automobilmarkt verzeichnete eine starke Performance mit gutem Umsatzwachstum und höherer Profitabilität gegenüber dem Vorjahr. Die anhaltend sehr robuste Nachfrage in allen Regionen spiegelt die sich weiter fortsetzende Erholung der Automobilnachfrage im Vergleich zum Vorjahr wider. Die Auftragslage bleibt auch ins laufende Quartal hinein stark und reflektiert damit zusätzlich Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage im Markt. Die Fertigung von ams OSRAM ist trotz Effizienzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr voll ausgelastet, dennoch können in einigen Bereichen die verfügbaren Mengen die Kundennachfrage nicht decken. Als ein weltweiter Marktführer und Innovationstreiber liegt der Fokus von ams OSRAM für die kommenden Jahre auf der nächsten Generation von Beleuchtungssystemen, darunter hochauflösende Pixel-Scheinwerfermodule, die innovative Fahrerassistenzfunktionen und höhere Sicherheit bieten, dabei wird das Geschäft durch die starke Position der Gruppe im Ersatzteilmarkt attraktiv unterstützt.

Das L&S-Geschäft im Industrie- und Medizintechnikmarkt zeigte ein gemischtes Bild angesichts unterschiedlicher Auswirkungen von Marktentwicklungen und Covid-19. Die gedämpfte Endmarkt­nachfrage wirkt sich weiterhin auf den Großteil des bau- und gebäudebezogenen L&S-Geschäfts in wichtigen Regionen aus, während bestimmte Bereiche des Digital Systems-Geschäfts eine Nachfrageerholung erkennen. Im Bereich Entertainment bleibt die Marktlage in allen Regionen sehr herausfordernd. Der Verkaufsprozess für das Digital Systems-Geschäft, der von OSRAM bereits eingeleitet wurde, schreitet als Teil der Gruppen-Portfoliooptimierung voran.

Das Geschäft von ams OSRAM verzeichnet eine insgesamt starke Auftragslage, insbesondere im Automobil- und, in einem geringeren Ausmaß, im Industriemarkt, die sich auch im laufenden Quartal fortsetzt. Zugleich erlebt die Gruppe eine maximale Kapazitätsauslastung in verschiedenen Bereichen sowie gewisse Alloka­tionssituationen bezogen auf die aktuelle Kundennachfrage. ams OSRAM ist sich zudem der angespannten Situation in der Lieferkette für bestimmte Segmente der Halbleiterbranche bewusst. In Anbetracht der Komplexität der Lieferketten und der derzeit eingeschränkten Prognosefähigkeit von Lieferketten­mitgliedern hält die Gruppe indirekte oder direkte Umsatzeffekte oder -schwankungen in der Zukunft im Zusammenhang mit der Produktverfügbarkeit und den Fertigungsplänen der Kunden für möglich.

Der finanzielle Ausblick bezieht sich ab diesem Quartal auf die ams OSRAM Gruppe. Die Gruppe erwartet, dass sich das Gesamtgeschäft im 2. Quartal segmentübergreifend weiter positiv ent­wickelt. Diese Erwartung beruht insbesondere auf der anhaltenden dynamischen Erholung der globalen Automobilnachfrage trotz einer allgemein angespannten Situation in der Lieferkette. Solide Nachfragetrends in weiteren Geschäftsbereichen unterstützen diese Entwicklung vor dem Hintergrund saisonaler Effekte im Consumer-Markt. Gleichzeitig beeinflussen die pandemiebedingten Auswirkungen einzelne Regionen und Endmärkte weiterhin mit unterschiedlicher Intensität. Für das 2. Quartal erwartet ams OSRAM daher auf Basis momentan verfügbarer Informationen einen Gruppenumsatz von USD 1.430-1.530 Mio., 5% niedriger im Vergleich zum Vorquartal in der Mitte der Erwartungspanne, bei einer erwarteten bereinigten operativen (EBIT-)Marge von 7-10%.

ams OSRAM erwartet derzeit eine geringere Saisonalität für dieses Jahr, wobei der Gruppenumsatz für die zweite Jahreshälfte gegenwärtig leicht höher als für die erste Jahreshälfte erwartet wird. Dies ist auf die erwartete Situation in der Automobilproduktion angesichts der anhaltend starken Automobilnachfrage sowie auf einen erwarteten geringeren Marktanteil im Consumer-Markt zurückzuführen, letzterer mit einem Netto-Umsatzeffekt von unter 5% des derzeit erwarteten Gesamtjahresgruppenumsatzes. Gleichzeitig und basierend auf seinen engen Kundenbeziehungen hat ams OSRAM diverse laufende Entwicklungs- und Programmaktivitäten für alle seine größten Kunden im Consumer- und Automobilmarkt.

Zudem bestätigt ams OSRAM sein finanzielles Zielmodell für die integrierte Gruppe, das ein zweistelliges durchschnittliches jährliches prozentuales Umsatzwachstum und eine bereinigte operative Profitabilität von 20-25% vorsieht. Die obenstehenden Erwartungen basieren auf der Annahme, dass keine unvorhergesehenen negativen Folgen der Pandemie entstehen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Geschäfts der Gruppe führen würden.

Der Quartalsbericht einschließlich weiterer Finanzinformationen steht auf der Unternehmenswebsite unter https://ams.com/financial-reports [https://ams.com/ financial-reports] zur Verfügung.

1) Bereinigt um M&A-bedingten Aufwand, Transformationskosten und Aufwand für aktienbasierte Vergütung sowie Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und aus dem Verkauf eines Geschäftsbereichs

