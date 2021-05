Stellungnahme der IG Architektur

Zur geplanten Novelle zum österreichischen Ziviltechniker:innengesetz (ZTG)

Wien (OTS) - GEGEN DIE HEMMUNGSLOSE DURCHKOMMERZIALISERUNG UNSERER GEBAUTEN UMWELT

Die geplante Novelle zum österreichischen Ziviltechniker:innengesetz (ZTG) ist leider mehr als ein notwendiger Schritt zur Umsetzung eines EuGH-Urteils. Sie ist vor allem eine vergebene Chance auf dem Weg in eine klimafitte Zukunft

Das Ziviltechniker:innengesetz ist eine wesentliche Grundlage für das Entstehen von Architektur und Baukultur. Die anstehende Novelle des Ziviltechniker:innengesetz, ausgelöst durch das EuGH-Urteil C2019/18 zur Liberalisierung der Beteiligungsbeschränkungen an Ziviltechniker:innengesellschaften in Österreich, gefährdet hingegen die Kultur unabhängigen Planens in Österreich. Eine durch die Novelle ermöglichte, mehrheitliche Beteiligung von Unternehmen an ZT-Gesellschaften über den Weg einer interdisziplinären Gesellschaft mit Ziviltechniker:innen weicht die Trennung von Planen und Bauen, bislang für Ziviltechniker:innen gesetzlich verpflichtend, entscheidend auf.

Eine von Interessen der Bauindustrie unabhängige Planung ist aber der Garant dafür, dass die bei einer Bauaufgabe bestehende komplexe Gemengelage aus Interessen zukünftiger Nutzer:innen, Anrainer:innen und der Umwelt, wirtschaftlichen Interessen von Investor:innen und persönlichen Vorstellungen von Auftraggeber:innen bestmöglich aufgelöst wird. Dies sollte gerade mit Blick auf die Notwendigkeit zur Erreichung der Klimaziele bedacht werden: Wir werden in den kommenden Jahren sehr gewissenhaft prüfen müssen, mit welchem Ressourcenverbrauch und mit welchen Auswirkungen auf die Umwelt Bauten umgesetzt werden.

Wir begrüßen die mittlerweile erfolgten Verbesserungen zur Vermeidung einer mehrheitlichen Beteiligungen von Unternehmen an Ziviltechiker:innengesellschaften durch Verschachtelungskonstruktionen. Bedauerlich bleibt aber, dass das Ausstellen von Urkunden, also zum Beispiel die Bestätigung über die korrekte Ausführung von Bauwerken, auch durch interdisziplinäre Gesellschaften, also letztlich durch die Ausführenden selbst, möglich sein soll. Damit wird das Vertrauen in solche Urkunden beschädigt, und somit auch die Idee der Unabhängigkeit.

Das Entwerfen von Architektur ist ein kreativer, höchstverantwortlicher Prozess. Das Prüfen von Gebäuden und Anlagen ist eine objektive, höchstverantwortliche Aufgabe. Wollen Sie in einem Gebäude leben, in dem nicht Ihre Sicherheit, sondern Gewinnmaximierung im Vordergrund stehen? Glauben Sie, dass mit den Mitteln und den Wirtschaftsstrukturen internationaler Großkonzerne eine nachhaltige, klimataugliche Umwelt geschaffen werden kann?

Wir fordern den Gesetzgeber auf, die ZTG-Novelle so zu überarbeiten, dass eine Kultur gemeinwohlorientierten und verantwortungsvollen Planens gefördert und nicht behindert wird. Eine nachhaltig-ökologische Baukultur muss ein Zukunftsziel unserer Gesellschaft sein.

Einen ausführlichen Kommentar finden Sie unter: www.ig-architektur.at/architekturpolitik

Über die IG Architektur: Die IG Architektur ist eine seit zwanzig Jahren aktive österreichweite Interessensgemeinschaft von Architekturschaffenden. Sie ist Impulsplattform für die Auseinandersetzung mit Fragen der Architektur, Stadtentwicklung und Architekturpolitik und bringt sich regelmäßig in aktuelle Themenstellungen ein.

