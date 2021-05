In drei Tagen eröffnet das internationale Dokumentarfilmfestival ethnocineca

Wien (OTS) - Von 06. – 13. Mai 2021 findet die 15. Ausgabe der ethnocineca – International Documentary Film Festival Vienna statt und aufgrund der nach wie vor geschlossenen Kinos auch in diesem Jahr als Online Edition. 25 Lang- und Kurzfilme stehen am Programm der Jubiläumsausgabe, darunter 12 Österreichpremieren, fünf Europapremieren, eine Internationale Premiere und zwei Weltpremieren. Die Filme werden von einem vielseitigen live Online Rahmenprogramm zum Festivalschwerpunkt TURNING POINTS begleitet.

Als Auftakt zum Festival spricht Christos Varvantakis der Goldsmiths University of London in der Keynote Lecture davon, wie Kultur- und Sozialanthropolog*innen gerade in Zeiten großer Umbrüche mittels Film ihren Forschungsarbeiten Gehör verschaffen und so einen Beitrag zu Veränderung leisten können.

06.Mai. 19:00 Uhr, Online Live-Event

Vortrag in englischer Sprache

https://www.ethnocineca.at/keynote/

Die Europapremiere des Dokumentarfilms THRESHOLD eröffnet die diesjährige ethnocineca

In dem diesjährigen Eröffnungsfilm THRESHOLD erzählt die brasilianische Filmemacherin Coraci Ruiz autobiographisch von Emanzipationsprozessen, Wendepunkten und gesellschaftlichen Umbrüchen, sowie dem Kampf um Selbstbestimmtheit dreier Generationen ihrer Familie. Anschließend gibt es ein Live Filmgespräch mit Coraci Ruiz.

THRESHOLD

Coraci Ruiz | Brasilien 2020 | 77 Min. | OmeU

06. Mai 20:00 Uhr Online

ethnocineca Wettbewerbe und Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am 11. Mai als Online Live-Event statt. In fünf Wettbewerbskategorien sind 15 Langfilme und 13 Kurzfilme nominiert: für den besten internationalen Lang- und Kurzfilm des Festivals (IDA bzw. ISA), für den besten österreichischen Langfilm (ADA), für den besten Nachwuchsfilm (ESSA) und – als Hommage an die Wurzeln der ethnocineca – für den besten ethnographischen Film (EVA). Die Publikumspreise der Kurzfilmwettbewerbe ISA und ESSA werden auch in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Situation von einer Jury vergeben.

Alle Informationen zu den Jurymitgliedern und den Wettbewerben sowie die Kurzbeschreibungen der nominierten Filmen finden Sie unter:

https://www.ethnocineca.at/awards-2021/

Nominierte Filme des Langfilmwettbewerbs IDA – International Documentary Award

DAYS OF CANNIBALISM

Teboho Edkins | Frankreich, China, Südafrika 2020 | 78 Min. | OmeU

RIFT FINFINNEE

Daniel Kötter | Deutschland, Äthiopien 2020 | 80 Min. | OmeU

SCHEME BIRDS

Ellen Fiske, Ellinor Hallin | Schweden, Schottland 2019 | 90 Min. | OmeU

THE MARRIAGE PROJECT

Atieh Attarzadeh Firozabad, Hesam Eslami | Iran 2020 | 79 Min. | OmeU

THIS RAIN WILL NEVER STOP

Alina Gorlova | Ukraine 2020 | 102 Min. | OmeU

Nominierte Filme des Langfilmwettbewerbs ADA – Austrian Documentary Award

DER STILLE STURM

Cristina Yurena Zerr | Österreich 2021 | 87 Min. | OmeU

DIE LETZTEN ÖSTERREICHER

Lukas Pitscheider | Österreich, Ukraine 2020 | 85 Min. | OmeU

JETZT ODER MORGEN – RUNNING ON EMPTY

Lisa Weber | Österreich | 90 Min. | OmeU

ONCE UPON A TIME IN VENEZUELA

Anabel Rodríguez Ríos | Österreich, Venezuela, Großbritannien, Brasilien 2020 | 99 Min. | OmeU

ZAHO ZAY

Maéva Ranaïvojaona, Georg Tiller | Österreich, Frankreich, Madagaskar 2020 | 78 Min. | OmeU

Nominierte Filme des Langfilmwettbewerbs EVA – Excellence in Visual Anthropology Award

A FISH TALE

Emmanuelle Mayer | Israel, Ghana, Niederlande 2019 | 52 Min. | OmeU

BOSCO

Alicia Cano Menoni | Uruguay, Italien 2020 | 80 Min. | OmeU

EDEN TRIBAL

Martin Jayet, Mathilde Lefort | Frankreich, Neukaledonien 2020 | 52 Min. | OmeU

OUT LOUD

Tamara Mamon | Israel 2019 | 58 Min. | OmeU

THE BODY WON’T CLOSE

Mattijs van de Port | Niederlande, Brasilien 2020 | 75 Min. | OmeU

Terminübersicht

Eröffnung 06. Mai 19:00 Uhr – Online Live-Event Keynote und Filmgespräch https://www.ethnocineca.at/keynote/ und https://www.ethnocineca.at/live-qa-threshold/

Eröffnungsfilm 06. Mai 20:00 Uhr https://www.ethnocineca.at/threshold/

Preisverleihung 11. Mai 19:00 Uhr Online Live-Event https://www.ethnocineca.at/award-ceremony

Ticketinfos

Alle Filme sowie das Kurzfilmprogramm IN BETWEEN können für 3,90 € für die Dauer der jeweiligen 2 Spieltage, von 0 bis 24 Uhr, ausgeliehen werden.

Alle Informationen zum Programm der ethnocineca Online Edition finden Sie auf www.ethnocineca.at/onlinefestival .

Alle Rahmenprogramme sind online frei zugänglich.

Anmeldung unter registration@ethnocineca.at

Weitere Informationen finden Sie auf www.ethnocineca.at und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram und Twitter .

Das vollständige Programm der ursprünglich im Kino geplanten und aufgrund von Covid-19 abgesagten Festivalausgabe finden Sie auf unserer Webseite https://www.ethnocineca.at/hybridfestival/.

Bilderdownload https://www.ethnocineca.at/presse/

Rückfragen & Kontakt:

Elke Weilharter, SKYunlimited

elke.weilharter @ skyunlimited.at

0043 1699 1644 8000