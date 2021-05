Toto: Fünffachjackpot mit rund 190.000 Euro wartet

2 Zwölfer nach Dreifachjackpot zu je rund 20.000 Euro

Wien (OTS) - Bei Toto gab es am Wochenende gleich zwei Mehrfachjackpots zu knacken, was jedoch nur bei einem, nämlich beim Zwölfer, auch tatsächlich gelungen ist. Dreizehner hat es also erneut keinen gegeben, und so wartet in der nächsten Runde bereits ein Fünffachjackpot mit rund 190.000 Euro.

Der Dreifachjackpot beim Zwölfer ist gefallen, ein Salzburger und ein Steirer tippten jeweils einen Zwölfer und gewannen je rund 20.000 Euro. Kurios, dass der Salzburger mit seinem Systemschein ausgerechnet an Spiel 1, dem Cupfinale zwischen dem LASK und Salzburg, gescheitert ist: Er tippte hier eine Einser-Bank und damit auf den LASK. Der Steirer war mit einem Quicktipp erfolgreich, er lag bei Spiel 9 (Dijon gegen Metz) daneben.

Die beiden Torwette-Töpfe im ersten und im zweiten Rang blieben weiterhin unberührt. Es gab weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und damit geht die Jackpot-Serie in beiden Rängen in eine weitere Runde.

Annahmeschluss für die Runde 18A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 17B

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 173.820,71 – 190.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 19.931,50 21 Elfer zu je EUR 120,30 224 Zehner zu je EUR 22,50 1.327 5er Bonus zu je EUR 1,50

Der richtige Tipp: 2 2 X 1 X / 1 X 1 2 2 2 1 X 2 1 X 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 20.249,52 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 3.427,49 Torwette 3. Rang: 21 zu je EUR 49,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 147.003,98

Torwette-Resultate: 0:+ 0:2 +:+ 2:0 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at