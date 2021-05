ÖH-Wahl 2021: Antifa-Aktivisten attackieren Studierendenvertreter der AktionsGemeinschaft

Sonntagnachmittag griffen mehrere Antifas Studierende der AG beim Plakatieren an, Studentinnen wurden beschimpft, Eigentum zerstört. Polizei ermittelt.

Wien (OTS) - Beim Plakatieren für die ÖH-Wahl an einem Standort der Universität Wien wurden am Sonntag Studierende der AktionsGemeinschaft von Antifa-Aktivisten attackiert. Anfängliche Beschimpfungen gipfelten in körperlicher Gewalt und Sachbeschädigung. Betroffene Personen erstatteten Anzeige bei der Polizei. Sabine Hanger, Spitzenkandidatin der AktionsGemeinschaft und derzeitige ÖH-Vorsitzende, zeigt sich schockiert: “Am hellichten Tag greifen linksradikale Extremisten unsere Studierenden an, attackieren und beschimpfen sie auf das Übelste - und das mitten in Wien! Durch den gestrigen Vorfall hat die Antifa wieder einmal gezeigt, was sie von der Demokratie und freier Meinungsäußerung hält!”

Antifa wird seit Jahren von der linken ÖH an der Uni Wien finanziert!

Seit Jahren finanziert die linke ÖH-Exekutive der Uni Wien die Antifa: “Es geht hier um die ÖH-Beitrage der Studierenden, die dazu benutzt werden, gewaltbereite, linksextreme Vereinigungen zu fördern, um die eigene Ideologie voranzutreiben. Vereinigungen, die nicht davor zurückschrecken, mit Gewalt gegen alle vorzugehen, die eine andere politische Einstellung haben. Das kann nicht länger akzeptiert werden. Diesem System muss ein Ende gesetzt werden!”

“Extremismus und Gewalt dürfen an unseren Hochschulen und in unserer Gesellschaft keinen Platz haben und erst recht nicht noch zusätzlich mit Studierendengeldern finanziert werden - das gilt sowohl für links als auch für rechts”, so Hanger abschließend.

Die AktionsGemeinschaft ist die größte Studienvertretung in Österreich. Sie stellt momentan den Vorsitz in der ÖH-Bundesvertretung und seit der ÖH-Wahl 2019 an 16 Hochschulen die Exekutive.

Rückfragen & Kontakt:

Florida Kleebinder

Pressesprecherin

Tel.: 0660 486 22 57

Mail: florida.kleebinder @ aktionsgemeinschaft.at