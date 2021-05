Ab sofort in ganz Österreich zu hören: arabella HOT. You can feel it!

Die Radio Arabella-Senderfamilie wächst weiter!

Wien (OTS) - Die Radio Arabella-Senderfamilie und mit ihr Österreichs Radioszene wachsen: arabella HOT richtet sich gezielt an eine jugendliche Zielgruppe und spielt ausschließlich topaktuelle Hot-Hits aus den USA und Europa.

„Ist ein Song älter als ein Jahr, fliegt er aus dem Programm von arabella HOT. Getreu unserem Sender-Motto „You can feel it!“ hört man bei uns 24 Stunden am Tag den Sound aus New York, Miami, London oder Madrid“, erklärt Senderchef Wolfgang Struber das Musikformat.

Somit ist arabella HOT der einzige nationale Sender in Österreich, der Hip-Hop, R 'n' B und Dance spielt. Neben dem einzigartigen top-aktuellen Musikprogramm sendet arabella HOT auch Welt- und Österreichnachrichten sowie Service- und Wettermeldungen für Österreich.

arabella HOT ist der neueste Zuwachs von Radio Arabella und startet auf DAB+. Der Sender mit dem uniquen Musikprogramm setzt auf eine hybride Verbreitung seines Radioprogramms. Neben dem digital-terrestrischen Antennenradio (DAB+) ist arabella HOT auch über die Radio Arabella-App, den Radioplayer sowie auf den Voiceassistent-Plattformen von Amazon und Google zu hören. DAB+ ist das Radio der Zukunft und bietet Sender- und Programmvielfalt sowie viele praktische Zusatzfunktionen auf modernen Empfangsgeräten, die im eigenen Webshop auf www.arabella.at/shop bezogen werden können. und sendet österreichweit auf DAB+.

