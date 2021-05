Vollgas bei Formel 1 und MotoGP – ServusTV startete mit Top-Quoten in den Mai

1 Million Fans sahen das Formel-1-Rennen* |Und Steigerung gegenüber dem Vorjahr: 3,3% Marktanteil im April

Salzburg/Wals (OTS) - Die Motorsport-Königsklassen im Doppelpack bescherten ServusTV einen fulminanten Start in den Mai. Das Formel-1-Rennen am Sonntag kam auf 36% Marktanteil in der Basis (36,7% Gruppe 12-49) bei einer Durchschnittsreichweite von 743.000 Zusehern (Nettoreichweite 1min: 1 Million). Das Rennen der MotoGP erzielte einen Marktanteil von 19% in der Basis und eine Durchschnittsreichweite von 282.000. Damit kam ServusTV am Sonntag auf einen Tagesmarktanteil von 10%. Auch die neue Online-Sportplattform servustv.com/sport zählte erneut starke Werte von insgesamt 1,2 Millionen Video Views.



Den April schloss der Salzburger Privatsender mit einem Monatsmarktanteil von 3,3% in der Basis und 2,2% in der Gruppe 12-49 ab und steigerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr (April 2020: 3,2% und 2,0%).



Stärkste Treiber waren im April Dokumentationen im Hauptabend wie bspw. Heimatleuchten am 2. April (20:15 Uhr) mit einem Marktanteil von 6,5% (Gruppe 12+) oder Österreichs Wunderbare Jahre ebenfalls am 2.4. (21:10 Uhr) mit einem Marktanteil von 5,4%.



Ebenfalls stark performten im April Formate zu aktuellen Themen wie beispielsweise „Servus am Abend“ mit 6,1% im Schnitt und damit einem neuen Monatsrekord, sowie die „Servus Nachrichten 19:20“ mit 6,6% im Monatsschnitt. Den April-Bestwert im Hauptabend erzielte der „Talk im Hangar-7“ am 29.4. mit 7,6% Marktanteil in der Basis und 8,2% in der Gruppe 12-49. Thema der Sendung war: „Öffnen für Geimpfte: Alle anderen bleiben eingesperrt?“



Im Mai startet ServusTV mit dem neuen Prime-Time-Format „Fahndung Österreich“ (27.5., 20:15 Uhr), zu dem auch ein gleichnamiger Podcast erscheinen wird. Und für Motorsportfans gibt es unter anderem am 23. Mai den Formel-1-Klassiker live aus Monte Carlo.



*Nettoreichweite 1min.





