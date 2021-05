Hört, hört: Red Bull Media House und ServusTV lancieren vier neue Podcasts

Wien (OTS) - Red Bull Media House Publishing und ServusTV starten mit gleich vier neuen Podcasts: „carpe diem Meditation“, „Fahndung Österreich“, „BÜHNE – Hier spielt das Leben“ und einem eigenen „The Red Bulletin Podcast“. Zu hören sind sie kostenlos über alle gängigen Audio-Plattformen.

In „carpe diem Meditation“ (ab 7. Mai) laden kurze, kraftvolle Meditationen, die sich perfekt in den Alltag integrieren lassen, zum Runterkommen und Durchatmen ein. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einer bzw. einem anderen Meditationscoach*in und einem speziellen Thema. „The Red Bulletin Podcast“ (ab Ende Mai) setzt sich aus 3 Sendungsformaten zusammen: In der Interview-Reihe „Mein erstes Mal“ sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge. „Hörstoff“ bietet feinsten Journalismus für die Ohren, und in seinem „Boulevard der Helden“ stellt Michael Köhlmeier inspirierende Menschen vor.

Zum Auftakt der neuen Hauptabendsendung „Fahndung Österreich“, ab 27. Mai live bei ServusTV, liefert der Salzburger Privatsender den gleichnamigen Podcast. Hochwertig redaktionell aufbereitet, beleuchtet dieser pro Folge einen der TV-Kriminalfälle gemeinsam mit Ermittlern, Psychologen und weiteren Crime-Experten. Der Podcast wird in regelmäßigen Abständen zu den Ausstrahlungen erscheinen.

Und im Interview-Podcast „BÜHNE – Hier spielt das Leben“ (ab Juni) treffen sich alle zwei Wochen alternierende Hosts aus der BÜHNE-Redaktion mit den kreativsten Köpfen aus der Kunst- und Kulturbranche. Ein Quiz mit humorvollen und skurrilen Fragen zu Kulturthemen rundet das unterhaltsame Format ab.

Red Bull Media House Publishing und ServusTV bauen damit ihr bestehendes Podcast-Portfolio weiter aus. Dieses umfasst bereits: „carpe diem“, den Podcast für ein gutes Leben, „INNOVATOR Sessions“, den Podcast des Magazins INNOVATOR by The Red Bulletin, in dem Gründer*innen und Erfinder*innen über ihre Ideen und Innovationen für eine bessere Zukunft sprechen, „Bergwelten – Höhen & Tiefen“, den Podcast, der sich den Themen des Lebens, die einem auch in den Bergen begegnen, widmet, „Servus zum Zuhören“, in dem Servus in Stadt & Land-Autor Harald Nachförg mit seinen Gästen über Themen spricht, die das Leben einfach und schön machen, sowie „Passion“, den ServusTV-Podcast für Motorradsportfans mit Informationen, tiefen Einblicken und Interviews zu den Bereichen Technik, Leidenschaft und Lifestyle der beiden Rennserien MotoGP™ und WorldSBK™. Weitere Formate aus der vielfältigen ServusTV-Sportwelt sind zudem in Planung.

Darüber hinaus produziert Red Bull Media House Publishing neben den eigenen Medienmarken-Po­­­­dcasts auch im Auftrag von namhaften Kunden Corporate Podcasts – wie etwa „Simon Schwarz on Tour“ für die Deutsche Zentrale für Tourismus – und bietet auch die Medialisierung inkl. Bewerbung von Podcasts in den Medienwelten des 360-Grad-Medienhauses an.

Die Mission von Red Bull Media House Publishing ist es, außergewöhnliche Geschichten zu erzählen, die möglichst viele Menschen inspirieren und begeistern. So publiziert das 360-Grad-Medienhaus das internationale Active-Lifestyle-Magazin „The Red Bulletin“, das regionale und saisonale Monatsmagazin „Servus in Stadt & Land“, das Natur- und Wissensmagazin „Terra Mater“, „Bergwelten“, das Magazin für alpine Lebensfreude, „carpe diem“, das den Leserinnen und Lesern Inspiration für ein gutes Leben schenkt, sowie das neue Magazin „BÜHNE“, das die ganze Zauberwelt des Theaters widerspiegelt.

Red Bull Media House Publishing ist ein Pionier des Storytellings – ob in Form von maßgeschneiderten Kommunikationslösungen und Corporate-Medienprodukten, egal ob für Print, Digital, Bewegtbild oder jetzt auch im Podcastformat.

Information, Unterhaltung, Tradition, Sport – Lebensgefühl. Dafür steht ServusTV, der Qualitätssender mit Anspruch für Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einfach gut fernsehen, rund um die Uhr mit Programm auf höchstem Niveau. ServusTV ist der Qualitätssender Österreichs und bietet mit einem Eigenproduktionsanteil von rund 70 Prozent und mehr als 16 Stunden Live-Programm pro Woche Fernsehen auf höchstem Niveau. ServusTV verzeichnet exzellente Imagewerte und erfreut sich zunehmender Beliebtheit mit 5,7 Millionen Zusehern pro Monat.

