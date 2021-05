ESTEVE und KOWA Pharmaceuticals America schließen eine exklusive Lizenz- und Vermarktungsvereinbarung für Rechte an E-58425 zur potenziellen Behandlung von akuten Schmerzen(1-9) in den USA(8,9)

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - E-58425 ist eine neuartige Co-Kristall-Form von Celecoxib und Tramadol(1-9) im Prüfstadium, die zurzeit von der FDA geprüft wird.(8,9)

Esteve Pharmaceuticals (ESTEVE), ein internationales Spezialpharmaunternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte widmet, gab heute eine Vereinbarung mit Kowa Pharmaceuticals America, Inc. (KPA) bekannt, worin ESTEVE der KPA exklusive Rechte zur Kommerzialisierung von E-58425 in den Vereinigten Staaten gewährt. E-58425 ist ein in Entwicklung befindliches Prüfpräparat zur Behandlung akuter Schmerzen bei Erwachsenen, die so stark sind, dass sie eine Analgesie mit Opioiden erfordern, und für die alternative Behandlungen unzureichend sind.1-9

E-58425 ist ein proprietäres Produkt, das vom internen F&E-Team von ESTEVE entwickelt wurde. Es handelt sich um ein neues Produkt, bestehend aus einer Co-Kristall-Form von Celecoxib (einem Entzündungshemmer) und Tramadol (einem Schmerzmittel) zur Behandlung akuter Schmerzen bei Erwachsenen,1-7 das zurzeit von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) geprüft wird.8,9 Eine Entscheidung über die Zulassung wird in diesem Jahr erwartet.

ESTEVE wird der Lieferant des Produkts sein und behält weltweite Rechte an diesem Produkt, außer in den USA und Kanada. Wenn es von der FDA zugelassen wird, wird E-58425 ist ESTEVEs erstes proprietäres Forschungsprodukt sein, das auf den US-Markt kommt.

Staffan Schüberg, CEO von ESTEVE, erklärte: "Die Vereinbarung mit KPA markiert einen neuen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens mit einem Produkt, das das Potenzial hat, einen ungedeckten medizinischen Bedarf in den USA und auf der ganzen Welt zu decken. Wenn die FDA die Zulassung erteilt, werden Patienten und Gesundheitsdienstleister Zugang zu einer neuen Behandlungsoption für die Behandlung akuter Schmerzen bei Erwachsenen haben."

Ben Stakely, CEO von KPA, sagte: "Wir freuen uns, mit einem innovativen Unternehmen wie ESTEVE zusammenzuarbeiten, um E-58425 auf dem US-Markt einzuführen. Wir freuen uns auf eine produktive langfristige Partnerschaft."

Über E-58425

E-58425 ist eine neue Co-Kristall-Einheit aus Celecoxib und Tramadol7 zur Behandlung akuter Schmerzen mit ergänzenden analgetischen und entzündungshemmenden Eigenschaften3,5 in einem multimodalen Behandlungsansatz.5,6 E-58425 zielt auf vier komplementäre Schmerzlinderungsmechanismen ab6 und bietet eine potenzielle neue Behandlungsoption für das akute Schmerzmanagement in Koordination mit der multimodalen Analgesie, die aktuell als Standardbehandlung gilt.10 Diese neuartige Co-Kristall-Struktur erzeugt ein einzigartiges pharmakokinetisches Profil uas seinen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen im Vergleich zu ihrer individuellen oder kombinierten Verabreichung.1,2,4,7

E-58425 wird derzeit auch von mehreren europäischen Regulierungsbehörden geprüft.

Über ESTEVE

Weitere Informationen über ESTEVE finden Sie auf www.esteve.com

