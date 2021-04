Gaal/Ludwig-Faymann erschüttert von unfassbarer Tat: „Gewalt gegen Frauen hat in Wien keinen Platz!“

Hilfe rund um die Uhr bei den Wiener Frauenhäusern und beim 24-Stunden Frauennotruf

Wien (OTS) - Tief betroffen angesichts des erneuten Frauenmordes zeigt sich Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal: „Ich bin erschüttert, traurig und tief bestürzt. Mein Mitgefühl und meine Gedanken sind bei den Kindern und bei den Angehörigen.“



Einmal mehr weisen Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal und die Vorsitzende des Vereins Wiener Frauenhäuser Martina Ludwig-Faymann auf die Notrufnummern der Stadt Wien hin und appellieren an alle, die von Gewalt betroffen sind oder Gewalt wahrnehmen: „Holen Sie Hilfe und rufen Sie an! Gewalt gegen Frauen ist niemals zu dulden und hat in unserer Stadt keinen Platz!“



„Es sind alle aufgerufen, Lücken im Opferschutz zu schließen und zu verhindern, dass Frauen getötet oder verletzt werden. In der Prävention von Gewalt und beim Opferschutz muss schon früh begonnen werden“, so die Vorsitzende des Vereins Wiener Frauenhäuser und Gemeinderätin Martina Ludwig-Faymann.



Notrufnummern sind immer erreichbar!



Wichtig ist: Wer Gewalt wahrnimmt oder von Gewalt betroffen ist: Die Polizei rufen! Der Polizei-Notruf ist unter 133 erreichbar. Sowohl der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719; frauennotruf @ wien.at; www.frauennotruf.wien.at), als auch der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22, www.frauenhaeuser-wien.at) sind rund um die Uhr besetzt. Auch bei Cybergewalt helfen ExpertInnen der Stadt Wien – unter der Nummer des Frauennotrufs (01/71719) oder der Beratungsstelle der Wiener Frauenhäuser (01/5123839).

Die wichtigsten Nummern gegen Gewalt auf einen Blick:

Polizei-Notruf: 133

Euro-Notruf: 112

24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien: 01/71719

Frauenhaus-Notruf: 05 77 22 / Schluss





Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal

Tel.: 0676/8118-81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at