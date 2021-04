Lena Hoschek eröffnet neuen Wiener Flagship Store

Die Designerin eröffnet einen neuen Store in Wien und begrüßt KundInnen ab sofort auf großzügigen 300 Quadratmetern im Herzen der Innenstadt

Ich bin sehr glücklich, dass wir unsere KundInnen auch während der Geschäftsschließungen online bestens bedienen konnten. Dennoch finde ich es enorm wichtig, dass eine Stadt weiterhin lebt und dass schöne und gut sortierte Geschäfte abseits des Mainstreams erhalten bleiben. Meinen KundInnen ein unvergessliches Einkaufserlebnis mit fachkundiger und persönlicher Beratung zu bieten, steht für mich dabei an oberster Stelle. In unseren Stores schaffen wir eine Welt, in der man für einen Moment vollkommen abtauchen kann. Lena Hoschek

Wien (OTS) - „Goodbye Goldschmiedgasse“ heißt es nun, fünf Jahre nachdem die Designerin im April 2016 dort ihren ersten Wiener Flagship Store eröffnete und den 1. Bezirk so um ein außergewöhnliches Shoppingerlebnis reicher machte. In bester Innenstadtlage öffnet Lena Hoschek am 3. Mai die Pforten zu ihrem neuen Store in der Seilergasse 16.

Betritt man den lichtdurchfluteten Eingangsbereich des Ladens, fühlt man sich sofort an den Glanz des alten Hollywoods erinnert. Wie man es bereits aus den Stores in Graz & Kitzbühel, sowie dem Atelier im 12. Wiener Bezirk kennt, ist jede Ecke des zweistöckigen Geschäftslokals mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. So zieren opulente Tapeten mit Granatapfel-Motiven die Wände und werden von spektakulären Palmen-Lampen nach originalen Entwürfen aus den 70er Jahren geschmückt. Ihr Händchen für extravagantes Interieur Design wird unter anderem auch durch speziell maßangefertigte Designerstücke sichtbar, die die Kleidermacherin eigens für den Store anfertigen ließ. So findet eine eigens entworfene Kassentheke aus Vintage-Originalholz sowie viele andere Vintageschätze nun ihren Platz auf einem in warmem Altrosa gehaltenen Teppichboden. Für einen besonders coolen Vibe sorgt die Lieblingsmusik der Designerin, welche aus originalen Vintage-Radios von Supersonic strömt und zum Verweilen einlädt.

Außerdem befindet sich der Store in bester Gesellschaft – erst vor wenigen Monaten zog Lena Hoscheks Little People Concept Store „Bunny Bogart“ in die Spiegelgasse 12 und somit in die direkte Nachbarschaft. Seither gilt er als Lieblingsstore aller Mütter und Väter.



Der Lena Hoschek Store in der Goldschmiedgasse wurde demnach im Rahmen der Neueröffnung geschlossen.

Zum Bildmaterial gelangen Sie HIER. Fotocredits: AANOIR | Robert Weinzettl

Lena Hoschek Flagship Store: Seilergasse 16, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Mo - Fr 10 Uhr - 19 Uhr, Sa 10 Uhr - 18 Uhr



