Jungbauern starten Feldtafel-Kampagne "Regionale Genießer sind Klimaschützer"

Klimaleistung der heimischen Landwirtschaft im Fokus

Wien (OTS) - "Regionale Genießer sind Klimaschützer" - unter diesem Titel präsentiert die Österreichische Jungbauernschaft ihre neue Feldtafel-Kampagne. Ziel ist es, auf die Klimaleistung der heimischen Land- und Forstwirtschaft aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, welchen Beitrag die Bäuerinnen und Bauern zum Klimaschutz leisten. Bundesweit werden 5.000 Tafeln zu 16 verschiedenen Themen aufgestellt, die den Konsumenten Fakten über die heimische landwirtschaftliche Produktion näherbringen sollen.

"Mit unseren Feldtafeln wollen wir zeigen, dass unsere Land- und Forstwirtschaft Klimaschutz kann. Unsere Bäuerinnen und Bauern stellen täglich die Versorgung mit hochqualitativen Produkten sicher und wirtschaften so, dass eine nachhaltige Zukunft garantiert ist", erklärt Franz Xaver Broidl, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft, dass die heimische Land- und Forstwirtschaft in allen Bewirtschaftungsformen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leistet und den Erhalt der Kulturlandschaft sicherstellt. Die Land- und Forstwirtschaft ist zudem der einzige Produktionssektor, welcher aktiv CO2 speichert und Sauerstoff produziert. Als Beispiel: Bewirtschaftetes Grünland produziert pro ha und Jahr bis zu 7.000 kg Sauerstoff, 1 ha Raps produziert wiederum den Jahres-Sauerstoffbedarf für 40 Personen.

Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft ist Teil der Lösung



"Unsere Landwirtschaft hat enormes Potenzial, wenn es um den Klimaschutz geht. Wir wollen mit unseren Feldtafeln aufzeigen, welche Leistungen unsere Bauern bereits erbringen und den Konsumenten diese Leistungen in einfachster Weise darstellen", betont Broidl. Wichtig sei hier, dass der Fokus auf Regionalität und Saisonalität gelegt wird, denn durch den Verzicht auf importierte Produkte kann der CO2-Abdruck unserer Lebensmittel maßgeblich reduziert werden. So kann die Land- und Forstwirtschaft in der Klimadebatte Teil der Lösung sein.

Mit den Feldtafeln soll den Konsumenten gezeigt werden, wieso sich der Griff zum regionalen Produkt in mehrfacher Weise lohnt und warum regionale Genießer Klimaschützer sind. Weitere Infos zu den Feldtafeln finden Sie unter https://jungbauern.at/regionale-geniesser-sind-klimaschuetzer/. "Ein großer Dank gilt an dieser Stelle auch unseren Unterstützern, allen voran dem Waldverband Österreich und Donau Soja", so Broidl abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pia Eßl, BSc

Generalsekretärin der Österreichischen Jungbauernschaft

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien

Tel.-Nr. 01/5058173-23, Mobil: 0664/4214775

E-Mail: essl @ jungbauern.at

www.jungbauern.at