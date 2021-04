Industrie: Duale Akademie als wichtiger Impuls für Lehre nach Matura

IV-GS Neumayer: Lehre nach Matura als Zukunftsmodell – Industrie wirbt weiter um Bewerbungen für eine Lehre

Wien (OTS) - „Die Vorteile einer Lehre AHS-Maturantinnen und -Maturanten zu eröffnen und diese mit Zukunftskompetenzen zu verknüpfen, ist ein zukunftsträchtiges Modell“, zeigt sich Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich der heute von Wirtschaftskammer und Bundesministerin Margarete Schramböck präsentierten bundesweiten Ausrollung der Dualen Akademie überzeugt. Für die Industrie sei besonders wichtig, dass das Modell speziell im technischen Bereich erfolgreich wächst. Die Angebote in Oberösterreich in den Bereichen Kunststoff-, Metall-, KFZ-Technik und Mechatronik wären hier ein guter Ausgangspunkt.

Die Kombinationsmöglichkeit von Lehre und Matura in den vielfältigsten Formen sei entscheidend, um junge Menschen von den Chancen einer Lehrausbildung zu überzeugen. „Gerade AHS-Maturantinnen und -Maturanten bringen schon das breite Allgemeinwissen mit, das neben einer Fachausbildung zum Kompetenzprofil der Zukunft dazugehört“, so der IV-Generalsekretär. Besonders in der Industrie biete eine Lehrausbildung vielfältige Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein Gehaltsniveau, das in manchen Berufen sogar über jenem von Universitätsabsolventinnen und -absolventen liegt. „Dementsprechend ist eine Lehre in der österreichischen Industrie hochgradig attraktiv und eine echte Zukunfts- und Karrierechance“, so Neumayer abschließend.

Weitere Informationen: www.iv.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2305

sandra.bijelic @ iv.at

https://www.iv.at/medien