Hadersdorf bekommt neue verschränkte Bildungseinrichtungen

Wien (OTS) - Auch im Westen Wiens schreitet die Bildungsoffensive der Fortschrittskoalition voran. So wird ein moderner Neubau einer Mittelschule (10 Klassen) samt Volksschul-Expositur (4 ganztägig geführte Klassen) am Schulstandort 14., Hadersdorf Hauptstraße 80 errichtet. Die Volksschulklassen werden organisatorisch der offenen Volksschule 14., Hadersdorf Hauptstraße 70 zugeordnet. Zudem soll am Standort zusätzlicher Pflichtschulraum für Mittelschul- als auch Volksschulzwecke geschaffen werden. Eine Fortführung der bestehenden offenen Mittelschule inklusive Mobilklassen am Schulstandort ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich gewesen.

Der Kindergartenstandort 14., Haderdorf Hauptstraße 82, weist dringenden Erweiterungsbedarf auf. Da das Bestandsgebäude in einer Schutzzone liegt und allfällige Zubauten sowie die Herstellung der Barrierefreiheit nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist, wurde die Entscheidung getroffen, die erforderlichen elementaren Bildungsplätze im Rahmen des Schulneubaus zu realisieren und 5 Gruppen für Kinder im Alter von 0-6 Jahren samt Verwaltung in den Bildungsbau zu integrieren.

Die Inbetriebnahme des gesamten Bildungskomplexes ist für das Kindergarten- und Schuljahr 2024/25 geplant, die Gesamtkosten belaufen sich auf EUR 37.419.000,-.

Dazu Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Es freut mich sehr, dass in Penzing eine moderne verschränkte Bildungseinrichtung am Entstehen ist, der uns dem Ziel, unseren Kindern die beste Bildung zu ermöglichen, wieder ein Stück näher bringt. Wir wissen, dass eine Top-Bildung der Schlüssel für ein selbstbestimmtes, geglücktes Leben ist und daher sind neue, moderne, verschränkte Bildungseinrichtungen mit Kindergärten und diversen schulischen sowie Freizeitangeboten ein ganz wesentlicher Faktor!“, so Wiederkehr.

Auch Penzings Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner zeigt sich erfreut über das neue Bildungsangebot in Penzing: „Nicht nur am Schulcampus in der Deutschordenstraße und an anderen Stellen Penzings, sondern auch in Hadersdorf entsteht ein vielfältiges Bildungsangebot für Kinder von 0 bis 15 Jahren, in denen schon im jüngsten Alter ein Zusammenleben praktiziert wird, dies prägt ein ganzes Leben lang. Ich freue mich über diesen `Palast für Kinder´ auf dem neuesten Stand der Technik.“





