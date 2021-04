Wien: Fünf Qualzuchtkatzen innerhalb weniger Tage ausgesetzt

TierQuarTier und Tierschutzombudsstelle Wien vermuten Zusammenhang und bitten um Mithilfe der Bevölkerung

Wien (OTS/RK) - Floridsdorf, Leopoldstadt, Liesing: In diesen 3 Bezirken wurden innerhalb weniger Tage gleich 4 Kater und 1 Katze der Rasse Scottish Fold aufgefunden und in schlechtem Allgemeinzustand von der Tierrettung ins TierQuarTier Wien zur Behandlung und Pflege gebracht. Der jüngste Findling war erst wenige Wochen alt und wurde in einer schwarzen Stofftasche auf der Straße ausgesetzt. Die einzig weibliche Katze der Fundtiere war mit geschätzt 1 Jahr die älteste der lieblos entsorgten Tiere.

Die drei weiteren Kater mussten sich alle auf der Straße durchschlagen – und das im Alter zwischen 3 und 10 Monaten. Bei der Rasse Scottish Fold handelt es sich um eine sogenannte Qualzucht. Diese ist in Österreich per Tierschutzgesetz verboten.

Der schlimme Verdacht: Die Haltung der Tiere wurde ihren BesitzerInnen zu riskant oder aufgrund der notwendigen tierärztlichen Behandlungen zu aufwändig. „Die „gefalteten Ohren“ sind das sichtbare Zeichen einer unheilbaren Erbkrankheit“, weiß Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien. „Was süß ausschaut, bedeutet für die Tiere höllische Qualen.“ Die sogenannte Osteochondrodysplasie (OCD) sorgt für Beeinträchtigungen wie Gelenksschwellungen, verdickte und missgestaltete Gliedmaßen sowie eine abnorme Körperhaltung und Gangart. Kostspielige Tierarztbesuche sind die Folge. „Manche Tiere müssen jedoch bereits im Alter von zwei Jahren eingeschläfert werden, weil das Leid einfach zu groß ist“, weiß Persy. „Dass die HalterInnen diese von Menschenhand krank gezüchteten und ohnehin sehr verletzlichen Tiere einfach ihrem Schicksal überlassen, ist besonders verwerflich.“

Auffällig ist, dass drei der in etwa gleichaltrigen jungen Kater alle im 21. Wiener Gemeindebezirk gefunden wurden, zwei davon in unmittelbarer Nähe zueinander. „Wir vermuten, dass es sich um eine aufgelöste Hobbyzucht mit Scottish Fold und zum Beispiel British Kurz- oder Langhaar handelt. Scheinbar war die Zucht nicht mehr ertragreich genug oder die Nachkommen waren zusätzlich zu ihren Qualzuchtmerkmalen durch schlechte Haltung auch noch anderweitig krank, und somit unverkäuflich“, so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers verärgert.

ZüchterInnen behaupten mitunter, dass die Erkrankung nur bei Katzen auftritt, deren Elterntiere beide Faltohren haben. Daher werden häufig Mischlinge aus Faltohrkatzen und einer anderen Rasse angeboten, welche angeblich nicht unter diesen gesundheitlichen Problemen leiden. „Dies ist jedoch inzwischen durch wissenschaftliche Studien widerlegt worden. Heute weiß man: Jede Faltohrkatze hat OCD. Die Zucht, der Import, der Erwerb, aber auch die Vermittlung oder Weitergabe dieser Tiere ist strengstens verboten“, betont Eva Persy.

Das TierQuarTier Wien und die Tierschutzombudsstelle Wien setzen nun auf die Hilfe der Bevölkerung

Haben Sie etwas Auffälliges gesehen oder wissen, woher die ausgesetzten Tiere stammen? Dann melden Sie sich bitte bei dem Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter 01/4000 80 60.

Anonyme Hinweise können ebenfalls an die Tierschutzombudsstelle Wien gerichtet werden.

Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro!



Chronologischer Überblick und Fundorte

10.4.2021: Kater „Jeffrey“ / Scottish Fold shorthair; grau / Alter: 10 Monate / Aistgasse, 1210 Wien

11.4.2021: Kater „Snowball“ // Scottish Fold shorthair – weiß mit grau / Alter: 7-8 Wochen Stuwerstraße, 1020 Wien

15.4.2021: Fundkater „Snowflake“ / Scottish Fold shorthair – weiß mit grau/ Alter: 3 Monate / Brünner Straße, 1210 Wien

16.4.2021: Katze „Antonia“ / Scottish Fold shorthair, grau /Alter: 1 Jahr / Anton-Baum-Gartner-Straße, 1230 Wien

20.4.2021: Kater „Filou“ / Scottish Fold longhair, grau / Alter: 8 Monate / Lavantgasse, 1210 Wien



Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

Die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) setzt sich für ein harmonisches und respektvolles Miteinander von Mensch und Tier in der Großstadt ein. Sie fördert die Interessen des Tierschutzes und vertritt diese auch in Verwaltungs- und Verwaltungsstrafverfahren. Die Tierschutzombudsstelle agiert unabhängig und weisungsungebunden.

