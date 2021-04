AVISO PK - Schwanger hinter Gittern: Mutter werden & Mutter sein im Gefängnis

Wien (OTS) -



Online-Mediengespräch der Plattform "Mutternacht" zum heurigen

Muttertag - 5. Mai, 10 Uhr



Schwangere, gebärende und stillende Mütter in Gefängnissen: Oft wird

auf sie und ihre Bedürfnisse - sowie jene ihrer Kinder - vergessen.

Ob es Alternativen zum Gefängnisaufenthalt gibt, wie der Kontakt

zwischen Mutter und Kind aussehen kann, wann eine Kindesabnahme

droht und welchen gesundheitlichen Gefahren Schwangere im Gefängnis

ausgesetzt sind, darauf möchte die Plattform Mutternacht im

Mediengespräch anlässlich des Muttertags am 9. Mai aufmerksam

machen. Der Fokus liegt dabei auf der Situation in Österreich und

Uganda.



Es sprechen:

Petra Albrecht, Kontrollinspektorin in der Justizanstalt Josefstadt

/ Wien

Lydia Ssenga, Principal Rehabilitation and Reintegration Officer,

Uganda Prisons Service

Petra Bayr, Abgeordnete zum Nationalrat & Initiatorin der Plattform



Wir bitten um Anmeldung für das Mediengespräch!

Die Plattform Mutternacht ist eine Initiative von parlamentarischen,

zivilgesellschaftlichen und entwicklungspolitischen Organisationen.



Link: https://us02web.zoom.us/j/83922101361 / Meeting-ID: 839 2210

1361



Datum: 5.5.2021, um 10:00 Uhr



Ort:

Online

Wien



Url: http://www.mutternacht.at



Rückfragen & Kontakt:

Plattform Mutternacht, Tel 0650/9229454 www.mutternacht.at