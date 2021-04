MSD stellt seinen Mitarbeiter:innen Hautkrebs-Früherkennungs-App SkinScreener zur Verfügung

MSD stellt seinen Mitarbeiter:innen Hautkrebs-Früherkennungs-App SkinScreener zur Verfügung

MSD Österreich stellt allen Mitarbeiter:innen eine Jahreslizenz der Hautkrebs-Früherkennungs-App SkinScreener zur Verfügung, beginnend mit Mai, dem Awareness Monat für Melanome.

Wien (OTS) - MSD setzt mit der Kooperation von medaia und der SkinScreener App ein starkes Zeichen zur Erkennung und Bekämpfung von Krebs. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MSD Österreich haben durch die Partnerschaft die Möglichkeit, Hautveränderungen und Muttermale auf Anzeichen von bösartigen Hautveränderungen mittels einer innovativen App zu screenen. Damit möchte das Unternehmen das Bewusstsein für Hautkrebs in den eigenen Reihen schärfen, denn die Gesundheit der MitarbeiterInnen hat bei MSD einen sehr hohen Stellenwert.

„ Das Melanom der Haut beginnt in der Regel als pigmentierter Fleck, der mit der Zeit erhaben wird und knotig werden kann. Eine Diagnose die etwa 1500mal pro Jahr in Österreich gestellt wird. Je früher Veränderungen erkannt werden desto besser ist das. Seit Ausbruch der COVID-19 Pandemie kam es dazu, wie auch internationale Studien bestätigen, dass mitunter bösartige Veränderungen der Haut nicht oder zu spät erkannt wurden. Deshalb rücken wir bei MSD das Thema Hautkrebs gemeinsam in den Fokus ,“ erläutert Dr. Andreas Bracher, Medical Affairs Lead Oncology, MSD Österreich

„ Die Krebsvorsorge ist ein äußerst wichtiges Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Ganz besonders in diesen herausfordernden Zeiten der Pandemie. Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Vorsorge nicht zu kurz kommt und regelmäßige Kontrolluntersuchungen wahrgenommen und eingehalten werden. Zusätzlich zum jährlich empfohlenen Vorsorgetermin beim Hautarzt, bieten wir diese Ergänzung zur Risikoeinschätzung nun zusätzlich an ,“ bekräftigt Andrea Kurz, Business Unit Director Oncology, MSD Österreich.

Die mobile App SkinScreener bietet eine schnelle, genaue und zuverlässige Möglichkeit, das persönliche Risiko von Hautveränderungen (Muttermale, Hautflecken) ganz einfach mit der Kamera des Smartphones zu bestimmen. SkinScreener ist EU-weit als Medizinprodukt zertifiziert und beurteilt das Risiko für bösartige Hautveränderungen und Krebsvorstufen. Benutzerinnen und Benutzer erhalten als Ergebnis eine sofortige Risikoabschätzung zu Ihrer Hautveränderung.

Gründer Dr. Michael Tripolt, MPH Dermatologe, Univ. Klinik Graz dazu: “ Einer von 5 Menschen erkrankt an Hautkrebs. Mit unserer App, die EU-weit als Medizinprodukt zugelassen ist, erhält der Nutzer ein kostengünstiges Tool, um überall und sofort das Risiko von Hautveränderungen beurteilen zu können. SkinScreener stellt so die smarte Ergänzung zur jährlich empfohlenen hautärztlichen Untersuchung dar. Einfach runterladen und mittels der kostenlosen Scans testen. In seiner Haut steckt man ein Leben lang – Früherkennung rettet Leben! “

