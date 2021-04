KOMP – der Familienbildschirm

Die revolutionäre, einfache Technologie – für alle, die nicht damit aufgewachsen sind

Wien (OTS) - Soziale Isolation, vorrangig der älteren Generation, ist ein sehr aktuelles aber auch schon seit vielen Jahren bekanntes Thema. Uns als Unternehmen die Berater ist es ein Anliegen dem entgegen zu wirken.

KOMP ist ein Bildschirm mit integrierter Kommunikationssoftware und mobiler App, welcher auf sehr einfachem Weg die digitale Kommunikation mit Familie und Freunden ermöglicht, unabhängig von deren digitaler Kompetenz.

Ein KOMP für die ganze Familie

Durch das nutzerfreundliche Design verbindet KOMP Generationen. Wir kommunizieren schneller, häufiger und auf mehreren Plattformen. KOMP wurde entwickelt, um alle Familienmitglieder am täglichen Leben teilhaben zu lassen. Die KOMP App bildet eine Brücke zwischen Kindern und Enkelkindern zu den Großeltern. Einerseits ermöglicht die App der Familie Fotos und Texte durch die KOMP Bildschirme an Großeltern zu senden und auch sehr einfach Videokonferenzen zu starten. Andererseits bildet die App ein soziales Netzwerk für die gesamte Familie, an dem unbeschränkt viele Personen teilnehmen können.

KOMP Pro: für Pflegeheime, Pensionistenheime und betreutes Wohnen

Das bedarfsorientierte Design ermöglicht es nicht nur Generationen zu verbinden, sondern auch einfache Kommunikationswege zwischen PflegerInnen und SeniorInnen zu schaffen. KOMP Pro bietet flexible Möglichkeiten, um das Wohlbefinden der BewohnerInnen zu verbessern und wichtige Informationen zu übermitteln.

Um allen Generationen und pflegenden Institutionen die Möglichkeit zu geben KOMP kennenzulernen und besondere Momente wieder gemeinsam zu erleben, bieten wir kostenlose KOMP Teststellungen in Pflegeheimen für einen Zeitraum von 2 Monaten an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite und für telefonische Anfragen stehen wir Ihnen auch sehr gerne zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Sabrina Sakrowsky, die Berater®

komp @ dieberater.com

Tel: (+43 1) 532 45 45-0