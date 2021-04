Digitalisierung in der Praxis – Herausforderungen, Erkenntnisse und Synergien mit ERP-Systemen

Online-Fachtagung ERP Future 2021 am 18. Mai 2021

Innsbruck (OTS) - Teilnehmer der ERP Future - Business 2021 erfahren, wie künstliche Intelligenz, IoT sowie Datenanalyse in der Praxis angewendet werden, welche Herausforderungen damit verbunden sind und welche Rolle ERP-Systeme dabei einnehmen.

Seit zwölf Jahren bietet die Veranstaltung ERP Future der Universität Innsbruck eine unabhängige Plattform für Anwender und Entscheidungsträger, die sich einen fundierten Überblick über das Kernthema Enterprise Resource Planning (ERP) sowie über die Themenfelder rund um Business Intelligence (BI), Business Process Management (BPM), Customer Relationship Management (CRM) und Supply Chain Management (SCM) verschaffen wollen. Spannende Vorträge und darauf aufbauende Diskussionen bilden neben der Fachmesse die Grundlage zum Informationsaustausch zu aktuellen Trends und Entwicklungen rund um „Enterprise Systems“ und deren Eco-Systeme.

Die ERP Future 2021, welche am 18. Mai 2021 erstmals als Online-Fachtagung stattfindet, setzt zudem den Fokus auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Praxis. Rund um dieses Thema werden von den ausstellenden Unternehmen Fachvorträge gehalten, bei denen die Referenten ihre IT-Lösung vorstellen und aufzeigen, in welche Richtung die Weiterentwicklung ihrer Produkte geht, beziehungsweise welche Möglichkeiten heute schon für Anwender zur Verfügung stehen.

Die teilnehmenden Aussteller sind:

Actindo AG

ams.Solution AG

Asseco Solutions GmbH

IFS Deutschland GmbH & Co. KG

INFORMATICS Holding GmbH

Kreuzbauer IT GmbH

NAVAX Consulting GmbH

proALPHA Software Austria GmbH

PSI Automotive & Industry Austria GmbH

schrempp edv GmbH

SIS Consulting GmbH

Moderne Veranstaltungstechnik ermöglicht sowohl die Teilnahme an den einzelnen Tagungsvorträgen als auch den Besuch der virtuellen Fachmesse. Ebenso werden virtuell eine direkte Kontaktaufnahme sowie Einzelgespräche mit den bei der Fachmesse vertretenen Systemanbietern, Implementierungs- und Veranstaltungspartnern möglich sein.

Das Organisationsteam der Universität Innsbruck freut sich auf einen regen Austausch unter den Ausstellern und Anwendern und stellt folgenden Gutscheincode für die kostenlose Teilnahme zur Verfügung: 300-ZTF-YPD (nur gültig für Anwenderorganisationen).

ERP Future 2021 - Business

Online-Fachtagung

Datum: 18.05.2021, 09:00 - 17:15 Uhr

Ort: Online-Veranstaltung, Österreich

Url: http://www.erp-future.com

