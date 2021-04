Kieslich: Stadtstraße ist essentieller Baustein am Weg zum Lobautunnel!

Entlastung der Donaustadt & Wiener Stadtgebiet - Geplanter Bau darf sich nicht noch weiter verzögern

Wien (OTS) - Im Zuge des heutigen Wiener Gemeinderats wird die Finanzierung zum Bau der Stadtstraße in der Donaustadt diskutiert und beschlossen. „Dieses Projekt ist ein bedeutsamer Faktor zur Entlastung der Ortskerne und der gewachsenen Struktur der Donaustadt. Die Stadtstraße ist ein essentieller Baustein am Weg zum Lobautunnel“, so VP-Verkehrssprecher Wolfgang Kieslich.

Der 22. Wiener Gemeindebezirk zähle zu den am stärksten wachsenden Bezirken Wiens. Dementsprechend muss auch die Infrastruktur mitwachsen und ausgebaut werden. „Mit dem Bau der Stadtstraße werden die betroffenen Gebiet entlastet - die täglichen, langen Staus und das Verkehrschaos wären damit endlich Geschichte“, so Kieslich weiter, der die Relevanz der Stadtstraße auch für das gesamte Wiener Stadtgebiet hervorhebt: In Kombination mit dem Lobautunnel gibt es eine noch deutlichere Verkehrs- und damit auch Schadstoffentlastung für Wien und dadurch eine erhöhte Lebensqualität. „Entscheidend ist jetzt, dass der Zeitplan für den Baubeginn eingehalten wird und es keine weiteren Verzögerungen gibt“, so Kieslich abschließend.

