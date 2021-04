Hommage an Christa Ludwig: ARTE Concert stellt Mahler-Konzert "Das Lied von der Erde" von 1972 aus Tel Aviv online

Strasbourg (ots) - Sie galt als eine der größten Opernsängerinnen des 20. Jahrhunderts, nun ist sie am 24. April 2021 im Alter von 93 Jahren verstorben: Christa Ludwig. ARTE Concert erinnert an die ausdrucksstarke Mezzosopranistin mit einem Konzert, das sie 1972 im Frederic R. Mann Auditorium in Tel Aviv gab. Gemeinsam mit Tenor René Kollo und dem Israel Philharmonic Orchestra interpretierte der Weltstar unter dem Dirigat von Leonard Bernstein Gustav Mahlers "Das Lied von der Erde".

"Das Lied von der Erde" von Gustav Mahler

Im Gedenken an Christa Ludwig

Konzert, Fernsehregie: Humphrey Burton

Deutschland 1972

Komponist: Gustav Mahler

Dirigent: Leonard Bernstein

Orchester: Israel Philharmonic Orchestra

Mit: Christa Ludwig (Mezzosopran), René Kollo (Tenor)

Online in der ARTE-Mediathek vom 28. April bis 26. Juli 2021

