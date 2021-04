Schauspielerin Friederike Dorff-Werner verstorben

Das langjährige Ensemblemitglied des Theaters der Jugend ist am 23.4.2021 im 94. Lebensjahr verstorben.

Wien (OTS) - Die Schauspielerin Friederike Dorff-Werner ist am 23.4.2021 in Wien im 94. Lebensjahr verstorben. Sie war von 1975 bis 1994 Ensemblemitglied des Theaters der Jugend / Wien. Zuvor hatte sie Engagements in Linz, Klagenfurt und Bonn.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisa Weingartner Niederndorfer

Medienreferentin

THEATER DER JUGEND

01/52110-255

0664/88195424

elisa.weingartner @ tdj.at