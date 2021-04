KORREKTUR zu OTS0109 von heute: Wettbewerb der Bilder: Die schönsten Fotos des Jahres gekürt

28.4.2021 - In insgesamt 10 Kategorien, eingeteilt in die Sparten Mensch und Technik, wurden die zehn besten Bilder des Jahres 2020 von einer Fachjury ausgewählt. Die persönliche Preisübergabe findet am Fotofestival La Gacilly in Baden statt.



„Heute stehen die Wiener Berufsfotografinnen und -fotografen mal selbst im Fokus. Wir wollen ihnen mit diesem Preis einmal im Jahr die Chance geben, ihre Kreativität und ihr Können in verschiedenen Kategorien unter Beweis zu stellen. Die Berufsfotografie ist sehr vielseitig und das haben wir auch bei den über 750 Einreichungen gesehen“, so Mag. Ulrich Schnarr, Landesinnungsmeister der Berufsfotografen Wien, und führt weiter aus „Wir gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern recht herzlich! Es ist auch schön zu sehen, dass alle trotz des Wettkampfes, die Arbeit der anderen so schätzen.“

Die Gewinnerinnen und Gewinner des heurigen Landespreises der Wiener Berufsfotografen 2020 sind (in Klammer die jeweilige Unterkategorie):

Kategorie MENSCH: Sima Prodinger-Soltanian (Portrait), DI Marko Kovic (Akt), Mario Pernkopf (Business/ Fashion/Style ), Martina Föls (Hochzeit) und Sunla Mahn (Baby/Kind/Familie).



Kategorie TECHNIK: David Capellar (Architektur), Cliff Kapatais (Food), Grzegorz Lenart (Industrie), DI(FH) Martin Jager (Produkt) und Nobert Walter Wabnig (Landschaft/Tourismus)



Die Gewinnerinnen und Gewinner bekommen jeweils einen WIFI Weiterbildungs-Gutschein, das Buch „180 Jahre Fotografie“ und eine Siegesurkunde. Die Bestplatzierten nehmen am Wettbewerb der Bundesinnung teil und können so auch österreichweit ihr Können beweisen.



Die Jury bestand aus Mag. Ulrich Schnarr, Dr. Hans Petschar, Direktor der Sammlung Bildarchiv und Grafiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek und Mag.a Bettina Leidl, Direktorin des Kunst Haus Wien. Dank gebührt auch dem WIFI Wien für die Unterstützung dieses Wettbewerbs. Teilnahmeberechtigt an dem Wettbewerb waren alle Wiener Berufsfotografinnen und Berufsfotografen mit aufrechter Gewerbeberechtigung und Personen mit einem aufrechten Dienstverhältnis in einem gewerblichen Fotografenbetrieb in Wien.

Weitere Informationen, die Siegerfotos und die Gesamtplatzierungen finden Sie auf der Seite der Landesinnung der Berufsfotografen Wien (Weiterführender Link).







