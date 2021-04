Vor Öffnungen: Impfung ist der „Gold-Standard“ für die Sicherheit

„Nur die Impfung schützt wirklich vor Corona“ - darin sind sich die Präsidenten der Landesärztekammern einig. Vor allem Tests würden zum Teil ein trügerisches Sicherheitsgefühl vermitteln.

Wien (OTS) - Die Präsidenten der österreichischen Landesärztekammern betonen daher einmal mehr einhellig, dass sich jede Österreicherin und jeder Österreicher so bald wie möglich für einen Impftermin anmelden sollte, um so den Weg zurück in ein normales Leben zu ermöglichen.

Getestet, genesen oder geimpft – das sind die Schlagworte der Bundesregierung im Hinblick auf die geplanten Öffnungen von Kultur und Gastronomie am 19. Mai. Doch diese vermitteln ein zum Teil trügerisches Sicherheitsgefühl, wie die Präsidenten der österreichischen Landesärztekammern in Österreich gemeinsam betonen: „Das ist die falsche Botschaft.“

Das gelte vor allem bei den Tests, die ja laut Ankündigung 48 Stunden gelten sollen. „Bei PCR-Tests, deren Auswertung länger dauert, ist eine 48-stündige Gültigkeit vertretbar“, sagt Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer. „Bei den Antigen-Schnelltests sollte es aber ein 24-Stunden-Limit bei der Gültigkeit geben.“ Experten wie Labormediziner würden wissen, dass nur PCR-Tests tatsächlich richtige Ergebnisse liefern. Antigen-Schnelltests hingegen würden eine hohe Fehlerrate aufweisen und würden oft auch falsche Testergebnisse liefern. „Aber auch ein negativer PCR-Test ist nur eine Momentaufnahme“, betont Szekeres.

„Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen“, betonen alle Landesärztekammer-Präsidenten, „ganz egal, mit welchem Impfstoff“. ÖÄK-Präsident Thomas Szekeres ergänzt: „Die Impfung ist der ‚Gold-Standard´, um sicher zu sein“.

Umso wichtiger sei es, dass der in den nächsten Wochen erwartete Nachschub an Impfdosen schnell ankommt, damit er dann von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten bzw. in den Impfstraßen so rasch wie möglich verimpft werden kann. Denn alle Landesärztekammer-Präsidenten sind sich einig: „In Gastro oder Kultur hineintesten ist keine Alternative zur Impfung!“

