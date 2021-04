Deutsch an Schwarz: „ÖVP ist nur beim Schuldabschieben und Chaos-Verursachen groß, bei allem anderen versagt türkise Truppe“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „ÖVP soll endlich Verantwortung für gescheitertes Krisenmanagement übernehmen und Anpatzen von Opposition, Medien, Justiz einstellen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Mittwoch, scharfe Kritik an aktuellen Äußerungen der stv. ÖVP-Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin Schwarz geübt. „Die heutigen Wortmeldungen von Gaby Schwarz sind an Realitätsverweigerung und Ignoranz kaum zu überbieten. Die ÖVP mit ihrem türkisen Kanzler Kurz hat seit Ausbruch der Corona-Pandemie Tag für Tag bewiesen, dass sie nur beim Chaos-Verursachen und Schuldabschieben groß ist. Aber seit über einem Jahr schafft es die türkise Chaos-Truppe nicht, ein funktionierendes Krisenmanagement auf die Beine zu stellen“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die Folgen des türkis-grünen Versagens bei der Bewältigung der Krise sind fehlende Planbarkeit, Impf- und Verordnungschaos, planloses Auf und Zu und ein Fleckerlteppich, bei dem sich schon längst niemand mehr auskennt. Wer so dilettantisch und überheblich wie die türkis-grüne Regierung im Kampf gegen die Corona-Krise agiert, schadet damit der Gesundheit der Menschen und der Wirtschaft in unserem Land. Die ÖVP soll endlich die Verantwortung für ihre Chaos-Politik übernehmen und die Angriffe auf Opposition, Medien, Kirche und die unabhängige Justiz einstellen“, so Deutsch.

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Erst gestern hat die Befragung des ehemaligen Impfkoordinators Auer im kleinen U-Ausschuss gezeigt, dass die Regierung Kurz den Impfstoffmangel durch einen Kostendeckel wissentlich herbeigeführt hat und dass Kanzler Kurz voll informiert war. Kein Wunder, dass die stv. ÖVP-Generalsekretärin angesichts dieses Skandals heute wieder krampfhaft versucht, abzulenken und die Schuld für eigenes Versagen und Missmanagement anderen zu geben“, so Deutsch. (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/