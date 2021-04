Professionelles Haushüten

Wien (OTS) - Für viele Haustiere ist die Reise in den Urlaub Stress, einige davon fühlen sich in fremder Umgebung unwohl. Darum stellen sich viele Tierhalter die Frage: Wie kann ich im Urlaub mein Haustier gut versorgt wissen? Eine Lösungsmöglichkeit: Vertrauen Sie ihr Haustier doch einem Haushüter an.

Haushüter in Österreich sind lebenserfahrene und wirtschaftlich abgesicherte Senioren, die sich um die Lieblinge der Familie kümmern und sich auch dem verwaisten Haus/Wohnung kompetent annehmen.

35 Jahre in Deutschland und seit 2003 in Österreich bei insgesamt über 500.000 Einsatztagen und dabei kein einziger Einbruch/Vandalismus, sind eine überzeugende Bilanz, Haushüter nicht nur im Urlaub sondern auch bei einem allfälligen Krankenhausaufenthalt, einer Geschäftsreise oder auch aus anderen zwingenden Gründen, in Anspruch zu nehmen. So kommt es auch dazu, dass in einem Nachlassverfahren bis zur endgültigen Erbaufteilung, Haushüter sich gewissenhaft einem Objekt auch längerfristig annehmen.

Haushüten stellt ein Rund-um-die Uhr-Service dar, dh., der Haushüter übernimmt sämtliche vom Besitzer erwünschte Aufgaben, die zum Beipiel auch die Obsorge daheimgebliebener Angehöriger umfassen können.

Corona – Virus verhindert pünktliche Heimkehr – Haushüter halten die Stellung

Schon beim Antritt einer Urlaubsreise udgl. kann man wie auch in übrigen Fällen, darauf vertrauen, dass die eingesetzten Haushüter weiterhin ihre Aufgaben erfüllen und in jedem Fall die Rückkehr der Urlauber abwarten.

Weitere Informationen sind unter www.hauswache.at zu finden. Telefonisch bekommen Sie diese unter der Handy-Nr.: 0664/2663434