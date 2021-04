Call for projects: ETHOUSE Award 2022

Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme lobt Preis für energieeffizientes Sanieren zum elften Mal aus

Für die Klimaneutralität muss dieses Potenzial unbedingt gehoben werden QG-Sprecher Dr. Clemens Hecht

Wien (OTS) - Zum elften Mal vergibt die ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG) den ETHOUSE Award. Der Preis würdigt Gebäudesanierungen, die ein gestalterisches, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Herangehen an Energieeffizienz unter Beweis stellen. Bewertungskriterien sind die Ausführungsqualität, der Umgang mit dem Altbestand, die architektonische Umsetzung sowie der Umfang der Energieeinsparung. Einreichungen sind in den drei Kategorien öffentliche und gewerbliche Bauten sowie Wohnbau möglich. Neben PlanerInnen werden auch die verarbeitenden Betriebe ausgezeichnet. Der mit 12.000 Euro dotierte Preis wird am 9. März 2022 in Wien verliehen.

Klimafreundliche Gebäudesanierungen? Nicht nur das: Thermische Gebäudeeffizienz, ästhetische Architektur und Ausführungsqualität treffen bei den ETHOUSE Award Siegerprojekten zusammen. Unter diesen Aspekten sucht die Jury des ETHOUSE Award 2022 nach Österreichs besten Gebäudesanierungen. Zum elften Mal werden diese Pate stehen für das Effizienzpotenzial im Gebäudebereich. „Für die Klimaneutralität muss dieses Potenzial unbedingt gehoben werden“ , urgiert Clemens Hecht, Sprecher der ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG). Denn die thermische Gebäudesanierung ist eine wesentliche Maßnahme für den Weg aus der Klimakrise.

Mit der Ausschreibung des ETHOUSE Awards wird öffentlichkeitswirksam in Erinnerung gerufen, dass die beste Energie jene ist, die gar nicht erst erzeugt werden muss. Denn jeder Energieverbrauch bedeutet Umwelteffekte und finanzielle Aufwendungen. Und schließlich können mit einer Fassadendämmung bis zu 95 Prozent Energie eingespart werden.

Neben der Auszeichnung für den Vollwärmeschutz erhalten die Preisträger auch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit. Dotiert ist der ETHOUSE Award mit 12.000 Euro.

Teilnahmebedingungen

Einreichen können alle privaten und öffentlichen Bauträger, ArchitektInnen und PlanerInnen, städtische oder einfache Verwaltungsinstitutionen (auch Gemeinden) sowie Wohnbaugesellschaften mit Sitz in Österreich. Eingereicht können Objekte werden, die mit 4.11.2018 oder später fertig gestellt worden sind. Ausschreibungsbeginn ist ab sofort, Einreichende der 4. November 2021.

Jurymitglieder 2022:

Renate Hammer , Architektin, Institute of Building Research & Innovation

, Architektin, Institute of Building Research & Innovation Clemens Hecht , Sprecher ARGE QG WDS

, Sprecher ARGE QG WDS Martin Kargl, Herausgeber und Geschäftsführer wohnnet Medien

Herausgeber und Geschäftsführer wohnnet Medien Christine Müller , Architekturpublizistin

, Architekturpublizistin Ralf Pasker, Geschäftsführer EAE – European Association for External thermal insulation composite systems

Geschäftsführer EAE – European Association for External thermal insulation composite systems Heinz Plöderl, Architekt, PAUAT ZT GmbH

Architekt, PAUAT ZT GmbH Christian Pöhn, Stadt Wien, Magistratsdirektion Bauten und Technik, Energieeffizienz- und Klimaschutzangelegenheiten im Gebäudesektor

ETHOUSE Award 2022

Einreichbeginn ab sofort, Einreichende: 4. November 2021, 12:00 Uhr

• Sanierungskonzept / Projektdokumentation

• Energieausweis / Energieausweisberechnung

• Kurzbeschreibung des Projekts (Word-Format: ca. 2.000 Zeichen)

• bildliche Dokumentation der Objekte inkl. Material anhand von Fotos und Plänen (ausschließlich im Format .jpg, 300 dpi, CMYK, druckfähig)

Alle Unterlagen digital an: ethouse @ waermedaemmsysteme.at

Fragen zur Einreichung an:

Mascha Horngacher, m.horngacher @ goodforidentity.at, +43 676 50 42 696

Weitere Informationen sowie alle Einreichunterlagen finden unter: ethouse.waermedaemmsysteme.com

Medienpartner ETHOUSE Award 2022:

Österreichische Bauzeitung, Bau Report (+), Handwerk+Bau; wohnnet Medien, Architektur Journal Wettbewerbe, WOHNENPLUS+, a3 DAS BAUMAGAZIN

Rückfragen & Kontakt:

Good for Identity

Mascha Horngacher

m.horngacher @ goodforidentity.at, +43 676 50 42 696