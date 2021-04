Hafen Wien: Urban Gardening is back!

Eigene Parzellen für Hobby-GärtnerInnen in Wien

Wien (OTS/RK) - Urban Gardening ist in den letzten Jahren zum internationalen Trend geworden, auch in Wien steigt jährlich die Nachfrage. Der Hafen Wien antwortet darauf mit einem großartigen Angebot für alle Hobby-GärtnerInnen und jene, die es noch werden wollen.



Grüne Oase in Simmering

Mit 1. April 2021 hat auch dieses Jahr wieder das Urban Gardening im Hafen Wien begonnen. Interessierte haben die Möglichkeit, eine Parzelle in der Größe von 50 oder 100 Quadratmetern anzumieten um dann selbst aktiv zu werden. In der „eigenen Parzelle“ können nach Lust und Laune fast jedes Gemüse, Obst oder frische Kräuter angebaut werden. Wer unsicher ist: von den Pachtherren vom Hafen Wien gibt es vorher genaue Instruktionen und Tipps.



Folgendes steht den ParzellenmieterInnen zur Verfügung:

• Parkplätze für PKW und Fahrräder

• Mobiltoilette

• Müllbehälter (für Plastikflaschen, Metall, Restmüll)

• Brunnen für die Bewässerung (mit 22 Auslässen)

Die grüne Oase liegt ruhig inmitten von Großgärten im elften Bezirk, Alberner Straße 21, und ist auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (76A Station Albern, Mannswörter Straße oder 76B Station Alberner Straße, Sendnergasse / + 5 bis 10 Gehminuten).



Eine Parzelle mit 50 Quadratmetern kostet pro Saison (bis Ende Oktober) 155 Euro und bei einer Parzellengröße von 100 Quadratmetern liegen die Kosten pro Saison bei 254 Euro. Nähere Informationen sind telefonisch unter +43 1 727 16 1199 oder per E-Mail unter urbangardening @ hafenwien.com erhältlich.



