UEFA Europa League Halbfinal-Kracher auf PULS 4: Manchester United vs. AS Roma am Donnerstag um 20:15 Uhr live

Im Halbfinale der UEFA Europa League treffen mit Manchester United und AS Roma Topteams aufeinander. PULS 4 überträgt das Spiel live und exklusiv im österreichischen Free-TV.

Wien (OTS) - Das Halbfinale der UEFA Europa League steht vor der Türe und sowohl für Manchester United als auch die AS Roma zählt ab jetzt nur mehr der Einzug ins Finale. Die Red Devils haben nach 2017 den zweiten Titel im Visier, die Roma möchte den Bewerb zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gewinnen. Los geht´s am Donnerstag im Old Trafford Stadium, wo beide Mannschaften den Grundstein für den Aufstieg legen wollen. Wie gewohnt überträgt PULS 4 auch diesen Fußball-Leckerbissen live und exklusiv im Free-TV. Michael Liendl, der mit dem WAC im Europa League-Herbst für zahlreiche Highlights gesorgt hat, wird als Co-Kommentator an der Seite von Florian Knöchl agieren.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Co-Kommentator: Michael Liendl

Experte: Johnny Ertl



Die Highlights des zweiten Halbfinals zeigt PULS 4 in einer ausführlichen Highlightsendung ab 23:15 Uhr.



UEFA Europa League: Manchester United vs. Ajax Amsterdam

Am Donnerstag, um 20:15 Uhr live auf PULS 4



Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com

Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ hprosiebensat1puls4.com