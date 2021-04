Nichtgehörte zweistündige Hilferufe zweier Mädchen

Eisenstadt (OTS) - Der bekannte Wiener Sozialforscher Rainer König-Hollerwöger begleitete als deren Vertrauensperson die 6-jährige Laureen K. und 8-jährige Isabell Maria K. aus dem Burgenland am 23. 4. 2021 bis zu deren gerichtlich angeordneten Kindesabnahme. Vier Personen des Magistrates für Soziales Eisenstadt mit einem Großaufgebot von Polizisten trennten die Kinder vom Vater Gernot Z. und dessen Lebensgefährtin Tanja U.. Ohne eine einzige persönliche Bezugsperson in einem roten Taxi mit ihnen völlig unbekannten Menschen wurden sie zu einem ihnen völlig unbekannten Zielort gebracht, letztlich ins SOS Kinderdorf Burgenland. Schon einige Zeit davor wurde ein Gutachten der Psychotherapeutin und Psychologin Christine Arwanitakis über den Anwalt des Kindesvaters, Thomas Kaumberger, der Richterin in Eisenstadt über die jahrelange schwere kindliche Traumatisierung durch mütterliche Gewalt an Isabell Maria und Laureen zur Kenntnis gebracht. Zuletzt gab es von ihr und Rainer König-Hollerwöger Stellungnahmen zu der Kindesabnahme und den Missbrauchsvorwürfen in Richtung Ehemann der Kindesmutter. Der Autor und internationale Gewaltexperte König-Hollerwöger, Präsident von IPS-WIEN, forderte die amtshandelnden Personen vom Magistrat Eisenstadt und die Polizei laufend bittend auf, die in ihrer kindlich existentiellen Not hinter einen Wandverbau im Haus kauernden, um ihren Papa und ihr Leben schreienden Mädchen zu hören und im Sinne der UNO-Kinderrechtskonvention zu handeln. Auch die Fragen von Laureen, ob die amtshandelnden Personen nicht wüssten, was mit ihrer Schwester Isabell Maria und ihr selbst geschehen und in schriftlicher Form vorhanden ist, blieben unbeantwortet.

Der weinend am Boden kauernde Vater wurde aufgrund der Anweisung der handelnden Vertreterinnen der Geschäftsstelle für Soziales in Eisenstadt zur Verabschiedung seiner eigenen Kinder zurückbeordert. Er wurde in einem nicht nachvollziehbaren Blitzverfahren mit einem richterlichen Befehl am Eingangstor seines mütterlichen Hauses verhaftet und bereits zur entsprechenden Polizeidienststellte ohne einen Widerstand zu leisten mit einem Polizeiauto weggeführt. Noch am selben Abend wurde im Beisein seines Rechtsanwaltes Thomas Kaumberger beschlossen, den Kindesvater nicht zu inhaftieren.

Rückfragen & Kontakt:

IPS-WIEN

Präsident Mag. Dr. Rainer König-Hollerwöger

E-Mail: info @ ips-wien.at

Tel.: 0676 41 80 353

www.IPS-WIEN.at