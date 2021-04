Neuproduktion: „Dok 1: Wos is mei Leistung? Wer wirklich wichtig ist“

Hanno Settele über den Wert des Individuums in der Gesellschaft

Wien (OTS) - Wer ist für das Funktionieren des „Systems Österreich“ unabdingbar? Nie war diese Frage so aktuell wie seit Beginn der Corona-Pandemie. Settele begibt sich in „Dok 1: Wos is mei Leistung? Wer wirklich wichtig ist“ auf eine Reise durch Wien – im Gepäck die Frage nach der Systemrelevanz. Was heißt das eigentlich? Wer hat es verdient, beklatscht zu werden? Und welche Personen sollten sich vielleicht eher im Hintergrund halten? Die neue Ausgabe von „Dok 1“ bedient sich des Stilmittels des „One-Shot-Films“, das im österreichischen Fernsehen noch nie zu sehen war. 45 Minuten lang wird Hanno Settele am Mittwoch, dem 28. April 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit nur einer Kamera und in einem durchgehenden Handlungsstrang auf seinem Weg durch Wien und in seinen Gesprächen mit Menschen verschiedenster Berufsgruppen begleitet. Dabei trifft er u. a. auf Fußball-Legende Toni Polster und Star-Entertainer Alfons Haider.

Wie wichtig sind Sie für uns?

Im Stil eines „One-Shot-Films“ wurden alle Aktionen und Begegnungen in einem Stück aufgezeichnet und sind ungeschnitten. Settele bewegt sich quer durch alle Bevölkerungsschichten und Berufssparten – vom Urwiener Taxifahrer zum Bestatter, von der Altenpflegerin zum Trafikanten, von der Domina bis zum Briefträger. Schlussendlich kann das Publikum selbst entscheiden, wer unentbehrlich ist. „Dok 1: Wos is mei Leistung? Wer wirklich wichtig ist“ auf der Suche nach der schwierigen Frage des menschlichen Wertes in einer Welt, in der alte Wertigkeiten gehörig auf den Kopf gestellt wurden.

