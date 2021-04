tobaccoland und LINZ AG LINIEN bieten erstmals in der Trafik Tickets via E-Loading für öffentlichen Nahverkehr

Wien/Linz (OTS) - Die klassische Trafik hat sich zu einem Nahversorger mit digitalen Gütern für den täglichen Bedarf weiterentwickelt. Der Hintergrund dafür ist E-Loading von tobaccoland – der Abruf von digitalen Produkten wie Wertkarten oder Zahlungsguthaben über das Internet, direkt in die Trafik und sofort zum Kunden. tobaccoland übernimmt dabei die technische und organisatorische Abwicklung zwischen Trafik und Lieferant.

Gemeinsam mit den LINZ AG LINIEN können Trafikanten nun erstmals auch Tickets für lokale öffentliche Verkehrsmittel auf diesem Weg verkaufen. Sobald ein Kunde ein Ticket wünscht, wird dieses online „abgeholt“ und über E-Loading Terminal samt Ticketdrucker von tobaccoland direkt in der Trafik ausgedruckt. Der Kunde kann so mit seinen anderen Einkäufen gleich auch sein Öffi-Ticket mitnehmen, und für die Trafik ist das Handling äußerst einfach, bequem und sicher. Zugleich sind Tickets ein sicherer Umsatzbringer, was das Modell auch für andere Regionen und Mobilitäts-Anbieter wie Verkehrsverbünde interessant macht.

Grundlage der Kooperation in Linz ist die jahrelange Expertise von tobaccoland in der Entwicklung und Vermarktung von digitalen Gütern in der Trafik. Dazu kommt umfassende Erfahrung bei der Umsetzung digitaler Infrastrukturprodukte wie Digitale Vignette, Dienstleistungsscheck oder digitale Bahntickets für ÖBB und Westbahn. Dieses Know-how und das darauf aufbauende Sortiment umsatzstarker Produkte machen Trafiken zukunftssicher, unabhängig von der Entwicklung in anderen Marktbereichen.

