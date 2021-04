MORGEN Pressekonferenz zur neuen Volkshilfe-Umfrage: Angst um den Arbeitsplatz?

Erich Fenninger präsentiert den neuen repräsentativen Sozialbarometer zum Thema Arbeitsmarkt

Wien (OTS) - Aktuell sind 436.350 Personen arbeitslos oder befinden sich in Schulung. Mit jenen in Kurzarbeit sind mehr als 900 000 Menschen betroffen. Wie viele ÖsterreicherInnen machen sich akut Sorgen um ihren Arbeitsplatz? Welche Absicherung würden sie sich wünschen? Und wie stehen sie zu Arbeitszeitverkürzung? Wir haben die Menschen in Österreich in Zusammenarbeit mit SORA repräsentativ befragt.



Der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger präsentiert diese und andere Antworten der Menschen in unserem Land, erklärt die Hintergründe und stellt die Lösungsvorschläge der Volkshilfe vor.

Pressekonferenz zum Thema Sozialbarometer Arbeitsmarkt

Zugangsdaten:

https://zoom.us/j/99099061006?pwd=VkY1clB1MHZQY2lqeDRiN2N6NStqdz09



(Meeting-ID: 990 9906 1006)

PW: Arbeit

Datum: 28.04.2021, 11:00 - 11:45 Uhr

Ort: Online-Raum des Presseclub Concordia , Österreich

