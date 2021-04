Schladming-Dachstein geht mit Sommer-Marketing in die Offensive

Die große steirische Urlaubsregion startet mehrere gezielte Aktivitäten / Kernmärkte Österreich und Deutschland sowie Tschechien heuer im Fokus / TV-Kampagne am Montag gestartet

Schladming (OTS) - Die österreichische Urlaubsregion Schladming-Dachstein blickt nach dem Winterausfall im Tourismus positiv in Richtung Sommersaison. Trotz der aktuell noch immer schwierigen Situation, geht die Destination mit verstärkten Marketing-Aktivitäten in die Offensive für eine erfolgreiche Sommersaison. Der Fokus wird dabei auch heuer auf die Kernmärkte Österreich und Deutschland sowie Tschechien gelegt.



Bereits seit einem Monat sind in Österreich “Vorfreude-Videos” auf den Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram und Youtube zu sehen. Seit Mitte April läuft eine aktivierende Out-of-Home-Kampagne - also Außenwerbung in Form von großen, auffallenden Plakaten - in Kooperation mit Römerquelle, mit Schwerpunkten in den Städten Wien, Linz und Graz.



“Gerade heuer gilt es für uns, die Sommerkampagnen abgestimmter und gezielter denn je zu planen, um die Zielgruppe mit den richtigen Botschaften anzusprechen und für einen Urlaub in der Region zu inspirieren”, erklärt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at