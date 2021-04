Belarusische Oppositionsführerin Tichanowskaja zu Besuch im Parlament

Ernst-Dziedzic: Österreich kann als Vermittler wertvollen internationalen Beitrag leisten

Wien (OTS) - Die belarusische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskajaist ist heute, 27.4.2021, bereits zum zweiten Mal auf Einladung der Grünen Sprecherin für Außenpolitik und Menschenrechte, Ewa Ernst-Dziedzic, im Österreichischen Parlament zu Gast. Die Sprecher*innen für Außenpolitik und Menschenrechte aller anderen Fraktionen wurden ebenfalls zu dem inhaltlichen Austausch mit Tichanowskaja geladen.

„Wenn die belarusische Opposition in der Auseinandersetzung mit dem Regime ein so hohes Vertrauen in eine österreichische Vermittlerrolle setzt, dann sollten wir diese bedeutungsvolle Aufgabe mit aller Ernsthaftigkeit wahrnehmen. Es geht hier um nicht weniger als um Freiheit und Frieden für die Bevölkerung eines europäischen Staates und die Aussicht auf faire und freie Wahlen in baldiger Zukunft. Gerade als neutrales Land können wir hier einen wertvollen Beitrag leisten, um das Schicksal von Millionen Menschen zu einem Besseren zu wenden. Wir kommen dieser internationalen Verantwortung daher gerne nach“, sagt Ewa Ernst-Dziedzic zu einem entsprechenden Ansinnen der belarusischen Oppositionsführerin. Gemeinsam wolle man heute ausloten, in welcher konkreten Form Österreich die demokratische Transformation in Belarus weiter unterstützen kann.



Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at