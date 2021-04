MORAWA ausgezeichnet bei Online-Reputation 2021

Morawa Buch und Medien ist Branchensieger in der Kategorie "Buch & Papier" im Retail Reputation Report 2021.

Wien (OTS) - Morawa Buch & Medien ist Branchensieger in der Kategorie „Buch & Papier“ und punktet besonders bei „Service“ und „Ansehen“ im Retail Reputation Report, herausgegeben im April 2021 vom Handelsverband und dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung.

Untersucht wurden die 51 umsatzstärksten österreichischen Handelsunternehmen in dem Bereich „schriftliche online-Kommunikation“, die innerhalb einer Warengruppe aufgrund eines überdurchschnittlich hohen Gesamt-Reputations-Indexes gerankt wurden.

Der Sieg kommt für Morawa nicht überraschend. Über 200 hochqualifizierte Morawa MitarbeiterInnen arbeiten im Bereich Buch & Medien in 21 Buchshops in ganz Österreich, aber auch hinter den Kulissen beim Morawa Buch Online Shop, sind wir bestrebt das bestmögliche Service für langanhaltende Kundenbeziehungen zu bieten. Heute liegt der Fokus noch stärker als früher auf optimale und vielseitige Kundenberatung und -begleitung mit zahlreichen Serviceangeboten, die gerade im Zeitalter des statischen Überangebotes im Internet von KundeInnen mehr geschätzt werden, denn je. „Autorenempfehlungen“, „Bestsellerlisten“, „Infos zu kürzlich erschienenen Büchern“, „Tipps der BuchhändlerInnen“ , „Morawa.TV“ und viele weitere Kategorien leiten InteressentInnen durch die unendliche Welt der Bücher und wecken die Neugier und Leselust. Das alles beeinflusst ein positives Gesamtbild in den virtuellen Diskussionsräumen durch Bewertungen in sozialen Medien oder journalistischen Beiträgen. „Digital vernetzt sein aber analog lesen“ lautet das Motto bei Morawa.

Gemessen an der Reputation eines Unternehmens lässt sich der Status erfolgreicher Kundenbeziehungen zu einem Unternehmen gut ablesen. Positive Erfahrungen und erfolgreiche Einkäufe tragen direkt zu einem kundenfreundlichen Unternehmensimage bei, in Wechselwirkung zu einer hohen Kundenzufriedenheit.

Wir sind sehr dankbar für die Auszeichnung und freuen uns über dieses positive Feedback.

Rückfragen & Kontakt:

Hr. Georg Rangger, georg.rangger @ morawa.at